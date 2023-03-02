Ось все, що вам необхідно знати про електронні рецепти на ліки в Україні

Нещодавно в Україні запрацювала система електронних рецептів на ліки. Ця новинка працює в тандемі з іншою програмою "Доступні ліки". Проте в українців почало виникати чимало запитань стосовно такої інновації.
Що саме вам потрібно знати про електронні рецепти на ліки, розповіли на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Електронний рецепт - це цифровий аналог паперового рецепта, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Електронний рецепт може виписати не лише лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, а й лікар-спеціаліст.
Е-рецепт дозволяє пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.
Проте за відсутності світла чи зв'язку в медичному закладі лікар зможе виписати пацієнту рецепт на спеціальному паперовому бланку. Тобто нововведення починає свою дію поступово.
До того ж е-рецепт можна отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.
Як працює система електронних рецептів на ліки (фото: ukrinform.ua)
Це нововведення поширюється на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. При цьому перелік рецептурних ліків не розширюється.
У рецепті лікар не вказує торгову марку препарату, натомість - міжнародну непатентовану назву (діючу речовину). Таким чином пацієнт може самостійно визначитися з фірмою лікарського засобу, де є потрібна діюча речовина.
До того ж з е-рецептом можна придбати меншу кількість ліків, ніж прописав лікар. При цьому повторно отримувати рецепт для купівлі залишків ліків не потрібно.
Якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефона, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам'ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.
На період дії воєнного стану діє виняток на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних військових (бойових) дій.
Пацієнт записується на прийом до свого лікаря. Після огляду лікар призначає лікування та за необхідності виписує рецепт на препарати.
Під час виписування електронного рецепта лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.
Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я. На мобільний телефон пацієнта приходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.
Пацієнт йде в будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі "Доступні ліки". Називає працівнику аптеки номер рецепта. Провізор пропонує відповідні ліки, які є в аптеці та входять до програми "Доступні ліки".
Пацієнт обирає один із лікарських засобів, називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку та отримати ліки там.
Інфографіка: ukrinform.ua
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