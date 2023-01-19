Ось ці продукти допоможуть відновити печінку! Нутриціолог поділилась списком

Які продукти корисні для відновлення печінки

"Має бути повноцінна велика триразова їжа в період максимальної розслабленості. Тоді буде нормальний відтік жовчі. При активації симпатичної нервової системи (при стресі) знижується все, особливо продукція соляної кислоти у шлунку та порушується жовчоутворення", - пояснює експертка.

Голобородько радить вводити у раціон на постійній основі нижчевказані продукти при таких станах - жировому гепатозі, синдромі Жильберу, печінковій енцефалопатії, посттуберкульозі, гепатитах, холециститу не в гострій фазі та всіх печінкових проблем, перевантаженої печінки, запаленої, надмірної зайвої ваги.

Капустяні - качанні капусти (від кольрабі до білої та червоної, квашеної без цукру), кольорова та броколі, брюссельська, рукола, хрін, дайкон, редька, редис, ріпа, шпинат. У цих овочах є сірка і сульфорафан - вони сприяють детоксу печінки, детокс патологічних метаболітів та зниження хронічного запалення. Не підійде тільки тим у кого синдром надмірного бактеріального росту і здуття. Спочатку слід долікувати флору.

Фосфоліпіди. Багато хто знає лецитин необхідний для відновлення клітин печінки, пошкоджених ожирінням, інфекціями, треш їжею, фритюром, алкоголем. Це лише тваринні джерела - рідкий жовток, субпродукти, м'ясо на кістці, морепродукти. Менше у водоростях та сої, соняшниковому насінні.

Буряк. У ньому бетаїн, що ще підчищає судини, допомагає відновлювати клітини печінки та засвоювати білок. Печений буряк, сирий або іноді фреш буряк+грейпфрут+селера після їди.

Продукти з кислим смаком: лимони, лайми та яблучний оцет, особливо в їжу з білком.

Трави та спеції з гірким смаком - імбир, рукола, кінза, куркума, кульбаба, кумин, фенхель, м'ята, молочні будяки, хрін, редька, зелена цибуля, петрушка, кріп. Без пучка руколи їжу не починати.

Часник. У ньому багато сірки (це ваш МСМ у БАДах нігті-волоси-шкіра), а він - "природний антибіотик" та регулятор цукрового навантаження. Містить антиоксидант глутатіон.

Глутатіон. Печінка вміє його робити сама, але додати ззовні завжди допомагає виведенню сміття з тіла. Авокадо, спаржа, картопля, хрестоцвіті, паростки.

Оливкова олія холодного віджиму найкращої якості. Поливайте нею їжу.

Куркума - як пряність, БАД і свіжа в карі та смузі.

Ферментовані овочі - органічні кислоти, аутоферменти та пробіотики. Квашена капуста, кефір веган, рослинні йогурти без цукру.