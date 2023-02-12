Ось ці 6 щоденних звичок крадуть вашу молодість: дослідження

Не додаєте клітковину у свої напої

Клітковина є важливою поживною речовиною, коли мова заходить про уповільнення процесу старіння, і є легкі способи включити її у свої напої.

Споживання клітковини знижує ризики захворювань, пов’язаних із віком, завдяки її здатності знижувати маркери запалення та стресу в організмі. Вчені стверджують, що недостатня кількість клітковини може прискорити процес старіння.

Тому додавайте клітковину щодня у домашній смузі. Фрукти та овочі є чудовим джерелом клітковини. Змішуючи їх з молоком або немолочними альтернативами, ви зможете отримати збалансований перекус або сніданок, насичений клітковиною.

Смузі корисніші ніж соки, бо залишають у собі більшу частину клітковини з продуктів.

Не п'єте достатньо води

Одним із ключів до того, щоб виглядати та почуватися молодшими, є вживання достатньої кількості води. Кожен, хто відмовляється від базових склянок води, може несвідомо пришвидшити старіння.

"Адекватна гідратація важлива протягом усього життя, оскільки вода забезпечує середовище для метаболічних реакцій, а також вона є будівельним матеріалом для частин тіла, включаючи шкіру", - каже дієтолог Мінді Гаар.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в The Lancet, показало, що хронічне зневоднення є головним фактором прискорення процесу старіння та може навіть скоротити тривалість життя через хронічні захворювання або передчасну смерть.

"Звичайна вода очолює список ідеальних постачальників необхідної рідини, несолодкий чай і кава також допомагають. Вживання правильних напоїв постачає організм сировиною для оптимального функціонування. Якщо води буде недостатньо, то виникатиме більше хронічних хвороб, буде слабкий імунітет і крихкі кістки. Це все погіршуватиме якість життя з віком", - каже доктор Гаар.

Споживаєте занадто багато газованої води щодня

Вживання солодкої газованої води щодня може призвести до різних довгострокових проблем і головним винуватцем у цьому є цукор.

"Крім збільшення ваги, цукор стимулює вироблення поганого холестерину, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Більше того, це сприяє передчасному старінню і може призвести до аутоімунних захворювань, таких як вовчак і ревматоїдний артрит", - каже дієтолог Едібель Кінтеро.

Відповідно до дослідження, опублікованого в Nutrients, постійне вживання газованої води та інших солодких напоїв пов’язане з більшим ризиком ішемічної хвороби серця та діабету 2 типу. Також такі напої прискорюють процес старіння клітин, повідомляє American Journal of Public Health.

Вживання "тонни" соку з цукром

Соки можуть містити велику кількість доданого цукру. Згідно з дослідженням, представленим Американською асоціацією з дослідження раку, ті, хто вживав два або більше солодких напої на день, мали вищий ризик передчасного старіння, ніж ті, хто пив один сік на тиждень.

Кінтеро радить замінити сік на "воду зі смаком лимона, полуниці, м’яти або іншого улюбленого фрукта".

Споживання штучно підсолоджених напоїв

Якщо ви приймете рішення замінити газовану воду чи сік дієтичними напоями, підсолодженими цукрозамінниками, так вони теж посприяють старінню.

"Багато людей переходять на напої з нехарчовими підсолоджувачами. Але дослідження показують, що ті, хто п’є дієтичну газовану воду, не тільки не втрачає вагу, а й часто споживає більше калорій, ніж ті, хто п’є підсолоджену газовану воду", - каже доктор Гаар.

Крім того, цукрозамінники можуть негативно вплинути на мікробіом у кишечнику - це бактерії, які допомагають травленню та імунній системі. Вони також пов’язані зі здоров’ям шкіри.

Вживання алкоголю

"Надмірне споживання алкоголю пов’язане з певними видами раку та пошкодженням печінки, а у жінок може загострити остеопороз, діабет і високий кров’яний тиск. Алкоголь також може впливати на засвоєння ліків, особливо у літніх людей, які щодня приймають препарати", - наголошує Гаар.