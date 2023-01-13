Ось ці 10 помилок не дозволяють вам схуднути, а ви навіть не здогадуєтесь про це

Вживають знежирені продукти

Часто люди, які дотримуються дієти, думають, що потрібно їсти знежирені продукти, аби скинути зайву вагу. Річ у тому, що в процесі знежирення таких харчів втрачається багато корисних речовин. І в результаті кисломолочний сир 2,5 % жирності містить зовсім мало необхідних елементів, які дозволяють організму справно працювати і спалювати зайві калорії.

Краще на дієті їсти звичайні продукти, просто стежити за кількістю спожитого.

Пропускають сніданок або замінюють його кавою

Відсутність сніданку спровокує посилений голод протягом дня. Відповідно у людини буде більше спокуси зірватись і з'їсти щось заборонене.

Пам'ятайте, що при схудненні вкрай важливо дотримуватись режиму. І сніданок - є обов'язковим. Він має бути доволі легким, але поживним і ситним.

Вживають "дієтичні продукти"

Популярні продукти типу гранола, мюслі-фітнес , корисні батончики насправді заважають людині схуднути. Просто задля цікавості подивіться на етикетку, скільки вони насправді містять калорій. Часто у них ще й багато вуглеводів, які стають причиною швидкої появи голоду.

Заохочують будь-які свої успіхи їжею

Людина на дієті багато в чому собі відмовляє, тому часто буває так, що за якісь незначні успіхи вона себе винагороджує їжею. А це зводить нанівець усі заняття у спортзалі та спалені калорії.

Замінюють усі солодощі на сухофрукти

Насправді сухофрукти калорійні. Тому треба ретельно стежити за їх кількістю у раціоні. Те саме стосується фруктів і "корисних" десертів. Деякі з них взагалі не варто їсти на дієті. Наприклад, виноград і банани містять багато цукрів, тому не сприяють зниженню ваги.

Виснажують себе щоденними тренуваннями

Аби скинути зайву вагу, справді треба багато тренуватися. Але при цьому має бути відпочинок. А якщо людина себе перевантажує спортом, то з часом втрачає сили і мотивацію. А як результат - розчаровується і кидає спроби схуднути.

Їдять 5 разів на день

І при цьому додають ще й перекуси. Насправді має бути 3-4 прийоми їжі з інтервалами в 3,5-4 години. Якщо в цей час виникає сильний голод, це означає, що сніданок чи обід був недостатньо поживним. Тому варто переглянути раціон.

Якщо ж людина їсть дуже часто, у неї не встигає внормуватись рівень інсуліну у крові. А чим більше його, тим більше відкладається жиру. В середньому інсулін падає через 1,5 години після прийому їжі.

Заїдають негативні емоції

Споживання їжі є одним із найпростіших процесів, які приносять задоволення. Відповідно рівень стресу від цього падає. Але таке емоційне переїдання вкрай негативно впливає на фігуру і здоров'я взагалі.

Якщо розумієте, що не можете себе проконтролювати, варто пропрацювати цю проблему з психотерапевтом. Адже бажання поїсти виникає не через фізіологічну потребу, тобто голод, а через негативні емоції, які людина хоче перебити чимось приємним.

Не зважають на каву з молоком

Лате чи американо наш мозок сприймає як їжу, а не як напої. У нашому ж розумінні, якщо ми не жуємо, то й начебто і не набираємо калорій.

Насправді це не так. Усі кавові напої, у яких є молоко чи цукор - калорійні. І звичка неконтрольовано ними насолоджуватись, призводить до того, що зайві кілограми нікуди не діваються.

Сидять на екстремальних дієтах

Такі режими дійсно можуть бути дієвими, але вони стресові для організму. І, зазвичай, після них людина знову стрімко набирає вагу. Часто навіть більшу, ніж до схуднення.