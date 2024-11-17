Ось скільки часу має тривати кардіотренування, щоб дійсно схуднути

Кардіотренування є кращою для спалювання калорій і схуднення. Тренер розповіла, скільки часу потрібно займатися для кращого результату.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні кардіотренування та кому вони категорично протипоказані.
Раніше ми повідомляли про 5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла.
Читайте також, скільки днів на тиждень потрібно тренувати руки, щоб наростити силу м’язів.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That! та Cleveland clinic.