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Ось скільки часу має тривати кардіотренування, щоб дійсно схуднути

Скільки потрібно займатися кардіотренуванням, щоб схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кардіотренування є кращою для спалювання калорій і схуднення. Тренер розповіла, скільки часу потрібно займатися для кращого результату.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні кардіотренування та кому вони категорично протипоказані.

Яка користь

Скільки мають тривати кардіотренування для схуднення

Раніше ми повідомляли про 5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла.

Читайте також, скільки днів на тиждень потрібно тренувати руки, щоб наростити силу м’язів.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That! та Cleveland clinic.

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