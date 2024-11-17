Ось скільки часу має тривати кардіотренування, щоб дійсно схуднути

Кардіотренування є кращою для спалювання калорій і схуднення. Тренер розповіла, скільки часу потрібно займатися для кращого результату.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні кардіотренування та кому вони категорично протипоказані.

Яка користь

Виконання регулярних кардіотренувань має багато дивовижних переваг, особливо для тих, хто хоче схуднути та підтягнутися. Кардіо прискорить серцебиття та дихання, що допоможе організму спалювати жир.

Це ефективний шлях до контролю ваги та покращення обміну речовин.

Якщо регулярні кардіотренування є частиною загального здорового способу життя, то вони не тільки можуть призвести до зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, а й можуть означати, що серцю не доведеться весь час працювати надмірно інтенсивно.

Дотримання правильного кардіотренування також допомагає підвищити рівень хорошого холестерину, одночасно знижуючи рівень жирів у крові.

Кардіо-вправи також можуть допомогти захистити мозок у віці. Дослідження показало, що фізична активність може знизити ризик деменції.

Скільки мають тривати кардіотренування для схуднення

Тренування мають тривати приблизно від 30 до 60 хвилин, щоб досягти ефективної втрати ваги. Однак цей діапазон може змінюватись залежно від інтенсивності тренування та рівня фізичної підготовки.

Тренер Ронні Гарсія розповів, що тривалість важлива з двох причин: спалювання калорій і використання зони спалювання жиру тілом.

Чим довше ви тренуєтеся, тим більше спалюєте калорій, що допомагає створити дефіцит калорій, необхідний для схуднення. Довші тренування з низькою інтенсивністю також можуть допомогти використати запаси жиру в якості палива.

Експерт радить налаштувати інтенсивність і тривалість кардіотренувань відповідно до розкладу, особистих уподобань і рівня фізичної підготовки.

"Кардіотренування низької інтенсивності, такі як ходьба або біг переважно спалюють жир, але для цього потрібно більше часу займатись", - каже Гарсія.

Зокрема, заняття мають бути довшими, приблизно від 45 до 60 хвилин, щоб максимізувати спалювання жиру та калорій.

Загалом тренер рекомендує починати з коротших, менш інтенсивних тренувань тричі на тиждень і поступово збільшувати тривалість або інтенсивність занять у міру просування.