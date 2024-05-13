Ось скільки часу вам потрібно бігати щодня, щоб схуднути

Скільки бігати для схуднення

Скільки часу вам потрібно бігати щодня, щоб схуднути, залежить від вашої поточної ваги, метаболізму, харчування та рівня фізичної підготовки.

Біг може бути ефективним способом спалити зайві калорії та сприяти втраті ваги, але справа не лише в тривалості бігу; інтенсивність і послідовність також відіграють вирішальну роль.

Зазвичай вам потрібно створити дефіцит калорій, щоб схуднути, тобто спалювати більше калорій, ніж споживати.

Біг - гарний спосіб тримати себе у формі (Скриншот)

Біг може допомогти компенсувати цей дефіцит, але поєднання його зі збалансованим харчуванням та силовими тренуваннями має важливе значення. Загальна рекомендація полягає в тому, щоб виконувати принаймні 150 хвилин вправ середньої інтенсивності на тиждень для схуднення, що означає приблизно 30 хвилин щодня, п’ять днів на тиждень.

Однак, якщо вашою метою є значна втрата ваги, вам може знадобитися збільшити як тривалість, так і інтенсивність пробіжок.

Творчий підхід до пробіжок може допомогти покращити ваші зусилля зі схуднення. Наприклад, високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) можуть бути практичними для швидкого спалювання калорій.

Ці тренування передбачають чергування коротких сплесків інтенсивних вправ із відпочинком або періодами меншої інтенсивності.

Включення HIIT у ваш розпорядок бігу може допомогти вам максимально спалити калорії за коротший проміжок часу. Незалежно від вашого методу, поступове збільшення тривалості та інтенсивності пробіжок має вирішальне значення для ефективного прогресу та уникнення травм.

Переваги бігу для схуднення

Прискорює ваш метаболізм

Регулярний біг може покращити ваш метаболізм у спокої та під час фізичної активності. Простіше кажучи, біг робить вас ефективним механізмом обміну речовин. Цей ефект може допомогти в довгостроковому контролі ваги.

Спалює калорії

Біг - це інтенсивне серцево-судинне тренування, яке спалює значну кількість калорій. Витрати калорій залежать від таких змінних, як темп, тривалість і рівень навантаження, що робить його надійним методом встановлення дефіциту калорій.

Спрямований на втрату жиру

Біг спрямований на накопичення жиру для отримання енергії, що робить його ефективним способом зменшення відсотка жиру в організмі та покращення складу тіла. Послідовний біг у поєднанні зі збалансованим харчуванням, належним планом відновлення може призвести до помітної втрати жиру з часом.

Покращує вашу загальну фізичну форму

Оскільки ваша витривалість підвищується під час бігу, ви можете тренуватися довше та з більшою інтенсивністю, що ще більше посилить зусилля зі схуднення.

Це означає, що ви зможете бігати довше або інтенсивніше для спринтерських тренувань. Ви зможете підтримувати високі рівні інтенсивності під час усіх бігових тренувань, що призведе до більш позитивного впливу на втрату ваги.