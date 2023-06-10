Ось що треба знати любителям квасу. Дієтолог розповіла про несподівані властивості цього напою

Чи корисний квас для здоров'я

"Квас - ферментований продукт. А ми всі чули про те, що ферментовані страви та напої дуже і дуже корисні. Вчені не лише досліджують вплив мікроорганізмів на здоров’я і довголіття, але і вплив деяких бактерій у профілактиці та лікуванні різних видів раку, аутизму, ожиріння, серцево-судинних захворювань, у покращенні роботи мозку, лікуванні депресії і так далі", - пише лікар.

Вона додає, що справа дійшла навіть до "мікробіомного інжинірингу", коли виводять мікроорганізми з певними характеристиками, для прицільного використання.

"Квас можна робити будь з чого: з буряків, яблук, груш, ягід, квітів. Поширеним є квас із квітів бузини. Це класичний ферментований напій", - зазначає дієтолог.

Які переваги квасу з бузини

"Він містить лактобактерії, які покращують склад мікроорганізмів нашого кишківника. У відповідь ці, добре нагодовані мікроорганізми, виробляють корисні молекули, які оздоровлюють нас і омолоджують, роблять нас більш адаптованими до непростого життя з його стресами та інфекціями", - пояснює Скиталінська.

У цвіті бузини є комбінація трьох біологічно активних сполук: кверцетину, кемпферолу, рутину, а також дубильних речовин і вітамін С.

"Кверцетин має протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну (протиалергічну), протизапальну дію. Він зменшує ризик розвитку та прогресування ракових захворювань, запалення в судинній стінці, сповільнює процеси старіння, має противірусну дію (віруси герпесу, парагрипу, гепатиту і навіть COVID19 і тд). І це лише поверхнево та коротко", - каже лікар.

Рутин покращує властивості крові, зменшуючи злипання форменних елементів та утворення тромбів.

"Кемпферол позитивно впливає на роботу клітин печінки, зменшує ризик раку молочної залози та ревматоїдного артриту. Антиканцерогенна дія пояснюється тим, що ці речовини активують детоксикацію в печінці та сприяють інактивації мутагенів та канцерогенів", - говорить дієтолог.

Скиталінська додає, що загалом квіти бузини мають легку заспокійливу, болетамівну та сечогінну дію. Вони корисні при кашлі, хронічних захворюваннях нирок.