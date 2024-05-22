Ось що треба їсти, щоб запобігти ранньому посивінню: поради нутриціолога

Чому люди передчасно сивіють

Серед причин появи передчасної сивини велику роль відіграє спадковість. Якщо кровні родичі мали ранню сивину, то велика ймовірність, що вона появиться і в їхніх близьких у молодому віці.

Передчасна сивина може виникнути через анемію, макросомальну анемію, В6, В9 або В12 залежну анемію. Також її може спровокувати гіпотиреоз та аутоімунний тиреоїдит.

"Гіпотиреоз треба компенсувати, бо він призводить до зниження секреції шлункової кислоти, через що багато мінеральних речовин і вітамінів просто не засвоюються", - каже Голобородько.

Також вона зазначає, що причиною ранньої сивини є знижене споживання (та погане засвоєння) білку в раціоні. Мало білку дорівнює зниженій активності меланіну.

Як призупинити посивіння

При посивінні велику роль відіграє меланін. Його вироблення стимулюють гормони гіпофіза, щитоподібної залози, медіатори симпатичної нервової системи та статеві гормони.

Тирозин є вихідним пунктом біосинтезу меланіну. Саме тому дуже важливо їсти багато білка - у ньому міститься тирозин.

Що їсти, щоб запобігти ранньому посивінню:

органічне м’ясо

птиця

риба

морепродукти

цільна органічна молочна продукція, сири

гарбузове насіння

всі бобові

тофу

дикий чорний рис

Також важливо дбати про надходження міді в організм. Дефіцит можна покрити БАДами, а ще варто споживати більше печінки яловичини, устриці, необроблені какао-боби. Корисними будуть розторопша, артишок, куркумін.

Запобігти ранньому посивінню допоможуть всі форми пептидів колагену, л-тирозин, група вітамінів В, мінерали, мідь, марганець, молібден та комплексна форма вітаміну Е.