Ось що треба їсти, щоб суглоби були здоровими: список продуктів від дієтолога

Від чого залежить здоров'я суглобів

"Для здорових суглобів необхідний кальцій. Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу - витончення кісток. Страждають не лише кістки рук та ніг, а й хребет. Тому важливо забезпечити достатній обсяг кальцію, який є в молочних продуктах, овочах, крупах, м’ясі та рибі", - пояснює дієтолог.⁣⁣⠀

Фус додає, що на здоров’я кісток та суглобів впливає і вітамін D, фосфор та магній, вітамін С, білок та багато іншого. Щоб підтримувати здоров’я суглобів, дуже важливим є баланс білків, жирів і вуглеводів, мінералів і вітамінів у раціоні.⁣⁣

Що їсти, щоб суглоби були здоровими

"Раджу включити в раціон продукти, багаті селеном та сіркою. Перший зустрічається в таких продуктах, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича тощо. Сірка міститься в продуктах, де є білок - усі види м’яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Харчування має бути збалансованим", - наголошує експерт. ⠀⁣⁣⠀

Ще одним важливим мікроелементом є цинк. Його дефіцит може призвести до спотворення смакових відчуттів, зниження та ослаблення Т-клітин імунної системи, зменшення лімфатичних вузлів, тобто послаблюється опір організму до інфекційних захворювань.⁣⁣⠀

"Добова потреба цинку для дорослих - 10-12 мг, тому варто включити в раціон: вівсяну крупу, дикий рис, сочевицю, яловичину, соняшникове та гарбузове насіння, мигдаль", - радить Фус.⁣⁣

Також для зміцнення суглобів корисні вітаміни С та D. Ківі, квашена капуста, ягоди, цитрусові, перець - це основні та доступні джерела вітаміну С. Вітамін D можна отримати з печінки тріски, яєчних жовтків та масла. Основне його джерело - сонце.⁣⁣⠀