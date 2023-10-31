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Ось що повинні знати батьки, перш ніж купити дитині перший телефон

Що дитина повинна знати про телефон (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У сучасному світі діти не уявляють свого життя без гаджетів. Тому часто батьки купують їм телефони дуже рано. Однак, важливо знати деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Mail.

Про що варто знати батькам

Колишній вчитель та директор з онлайн-безпеки Шон Лайонс розповів, що зараз зростає проблема шахрайства у мережі, тому батьки мають потурбуватися про безпеку дітей. 

Зокрема, збільшення випадків онлайн-обманів виникає через те, що діти зазвичай занадто налякані, аби розповісти про це дорослим.

"Часто молоді люди нічого не роблять. Вони мовчки страждають, і це тільки погіршує ситуацію", - сказав Лайонс.

До того ж злочинці стають більш досвідченими у тому, як націлитися на молодшу аудиторію. Тож підлітки потрапляють у маніпуляції з інвестиціями в криптовалюту, які обіцяють їм заробити купу грошей.

Як часто обдурюють дітей

Експерт зазначив, що часто діти стають "грошовими мулами" - певний час зберігають незаконні гроші на своєму банківському рахунку. Зокрема, таке відбувається через вербування у соціальних мережах та онлайн-іграх.

Це відбувається так: шахраї представляються компаніями, що надають ІТ-послуги або модернізацію ігор, і просять підлітків приймати платежі від їхніх клієнтів через цифрові платіжні платформи. А якусь частину оплати вони можуть залишити собі.

Шон Лайонс зазначив, що важливо, щоб батьки розмовляли з дітьми про перший телефон у їхньому житті та як ним безпечно користуватись.

Що повинні знати діти

Також Шон Лайонс назвав поради, які повинні знати всі діти, перш ніж отримати свій перший телефон:

  • зберігайте свої особисті дані за допомогою секретних паролів і кодів
  • не повідомляйте свою особисту інформацію незнайомцям
  • ігноруйте людей, яких ви не знаєте
  • якщо вас щось засмучує в мережі, поговоріть з кимось, кому довіряєте
  • не вірте всьому, що читаєте чи бачите в інтернеті
  • знайдіть здоровий баланс онлайн і офлайн
  • ставтеся до людей доброзичливо
  • інформація може швидко поширюватися в інтернеті, тому будьте обережні, чим ділитеся

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо загубили дитину.

Також ми писали, чому не можна лаятись при дітях.

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