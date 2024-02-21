Ось що потрібно зробити найближчому оточенню немовляти, щоб захистити від хвороб

Що повинні зробити дорослі

Сімейний лікар та педіатр Марина Краснікова розповіла, як мінімізувати ризики й захистити немовля з перших днів життя.

Імунна система новонародженого лише знайомиться з усіма загрозами навколо. З часом і дорослішанням імунітет буде функціонувати ефективніше й долатиме небезпеки краще.

Однак, у перші тижні варто особливо подбати про захист, а саме:

дорослі повинні дотримуватись гігієни рук

ізоляція хворих дорослих

грудне вигодовування (з грудним молоком дитина отримує не тільки поживні речовини, але й фактори захисту від інфекцій)

вакцинація близького оточення малюка від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом (грип, ковід, кір, кашлюк та інші)

Правило "краще маленьким перехворіти" не діє. Що раніше дитина інфікується цими інфекціями, то складніше їй буде впоратись через незрілу імунну систему. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень і наслідків для здоров’я на все життя.

Лікар назвала найбільш небезпечні для немовлят інфекції.

Кашлюк

Збудник хвороби - бактерія Bordetella pertussis. Специфічним симптомом є надзвичайно сильний та тривалий кашель. Інфекція вражає людей будь-якого віку, проте для новонароджених є особливо небезпечною.

Зокрема, хвороба може призводити до зупинки дихання (у 68% випадків), пневмонії (у 22% випадків), судом, ушкодження головного мозку через кисневу недостатність і й навіть смерті.

Вакцинація дитини проти кашлюку є обовʼязковою. Перше щеплення малюк може отримати у 2 місяці. До цього моменту дорослі, які мають навіть незначний кашель можуть стати загрозою для життя дитини.

Тому важливо до двох місяців створити "кокон" навколо немовляти. Імунітет після перенесеної хвороби або вакцинації не формується на все життя. Тож дуже важливо оновлювати щеплення, щоб підтримувати захист.

Усім дорослим, хто матиме контакт із малюком, потрібно отримати вакцину проти кашлюку щонайменше за 2 тижні до першої зустрічі.

Грип

Грип - це гостре вірусне захворювання із сезонним перебігом. Для дітей до 1 року хвороба небезпечна особливо через ускладнення і високий ризик смерті.

Тому важливо докласти максимум зусиль, аби захистити немовля, яке зможе отримати першу вакцинацію від грипу тільки в 6 місяців.

Вакцинуватись від грипу потрібно щороку. Оптимальний період - осінь, проте вакцинуватися можна будь-коли.

Вітряна віспа

Це інфекційне захворювання, що надзвичайно легко поширюється повітряно-крапельним шляхом. Наслідки "вітрянки" дуже небезпечні для малюків.

Серед них: пневмонія, енцефаліт (запалення оболонок головного мозку), сильне зневоднення, сепсис (зараження крові).

Вважати вітряну віспу "обов’язковою" хворобою в дитинстві, яка не несе жодної загрози, ризиковано й легковажно.

Ефективний захист від вітряної віспи - вакцинація.

Для тих, хто колись переніс хворобу, повторний захист не потрібен, оскільки імунітет формується на все життя.

Кір

Кір - дуже небезпечне вірусне захворювання, яке може мати такі ускладнення: пневмонія, запалення оболонок мозку, отит, сліпота, важке зневоднення через сильну діарею.

Щеплення - єдиний ефективний спосіб захиститись як від хвороби, так і від її ускладнень і наслідків.

Новонароджені входять до групи ризику, оскільки першу вакцину проти кору можуть отримати тільки в 12 місяців. Тому усі, хто оточують малюка з перших днів життя і не хворіли на кір, мають щепитись двічі з інтервалом принаймні 28 днів між дозами.

Менінгококова інфекція

Менінгококова інфекція охоплює цілий спектр захворювань різної складності - від назофарингіту (нежить) до сепсису (зараження крові).

Ця бактеріальна інфекція передається через прямий контакт між людьми. Хвороба може протікати й безсимптомно - це найбільш небезпечна форма.

Дорослі мають можливість щепитися за власний кошт від різних груп збудника.