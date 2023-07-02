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Ось що насправді хочуть чоловіки отримати від жінки

Чого хочуть чоловіки в ліжку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловіки хочуть від жінок отримувати в ліжку певні емоції, але дівчата не завжди розуміють, як їх дати своєму партнерові.

Про головні п'ять інтимних бажань розповіли в Telegram Сексологія українською.

Щоб жінка розкривала свої фантазії

Чоловіки люблять, коли їхня кохана жінка демонструє розкутість у ліжку, любить себе і не боїться ділитися своїми фантазіями.

Тож час розкрити свій прихований талант сценариста фільмів для дорослих і перетворити секс на гру. Головне - не бійтеся своїх фантазій і пам'ятайте: те, що вам обом приємно в ліжку не може бути чимось сороміцьким.

Щоб жінка говорила

Чоловікам подобається, коли жінка говорить, що вона хоче, і коли коментує процес (але не варто перегинати).

Розмова під час сексу стимулює більше, ніж звичайні "охи-ахи". Слова мають збуджувати, тому варто стежити за тоном і за тим, що ви говорите.

Щоб вона давала свободу

Сексологи радять давати чоловікові свободу - часткову, поряд з жінкою. Це може бути перегляд порно, вибір секс-іграшок.

Мова йде про те, що чоловік може зробити сам, щоб трохи пофантазувати, але часто соромиться робити це з вами і при вас.

Щоб жінка досліджувала його

Чоловікам подобається, коли його тіло досліджують. І не тільки "головний орган".

Пам'ятайте, що у чоловіків багато ерогенних зон. Їм подобається, коли ви проявляєте ініціативу, не соромитеся вивчати його тіло, шукаючи нові точки.

Щоб жінка його хвалила

Чоловіки люблять компліменти, схвальні відгуки про його здібності і таланти в ліжку. Це як каталізатор сексуальної впевненості.

Говоріть про це не тільки під час чи після процесу, а й просто так. Будьте певні, це заведе його не менше, ніж сексуальна білизна.

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