Ось що чоловік насправді хоче отримати від жінки в сексі

Стосунки не можуть бути гармонійними, якщо відсутня справжня близькість в інтимному житті пари. Часто у партнерів відбувається охолодження, і причиною може бути те, що чоловік і жінка не до кінця розуміють потреби один одного. От якби жінки навчилися читати думки, вони б точно взнали, що саме чоловіки хочуть отримати від сексу.
Про це пише Telegram-канал Сексологія.
Коли жінка почувається впевненою, розкутою, сексуальною, чоловік теж почувається поруч із нею впевнено.
Не забувайте, що більшість чоловіків можуть відчувати скутість і невпевненість, нервуватися через бажання задовольнити партнерку. Саме тому її впевненість допоможе йому розкритися.
Жінкам варто більше говорити, про те, що вони хочуть: фантазії, дії, пози. При цьому говорити варто прямо, а не сподіватися, що він нарешті здогадається.
Чоловіки люблять конкретику, і дуже хочуть, щоб жінка могла направити їх на правильний шлях під час занять сексом.
Вона не соромиться дивитися у вічі під час орального сексу, коли робить приємно чоловікові. Так, у цьому - половина кайфу для нього, але багато жінок не беруть до уваги це.
Не варто пиляти його поглядом, але зустрітися очима в такий інтимний момент - елемент гри в домінування. І тут не завжди зрозуміло, хто ким домінує.
Це дуже сексуально для нього знати, що жінка отримує задоволення від занять сексом з ним. Емоції викликають емоції, тож він завжди відповість вам усмішкою.
Залиште "гримасу страждання" на потім, коли сваритиметеся, а зараз розслабтеся і отримуйте задоволення. А от на сміх переходити не варто, хіба що це ваша реакція на оргазм. І це дуже мило.
Наприклад, направляйте його, поки він задовольняє орально вас. Чоловіки часто відмовляються від цього виду сексу, адже просто не знають, як.
Покажіть, як зробити вам приємно, підкажіть правильну позу, в якій ви точно зможете отримати оргазм.
Головне - пам'ятати, що заняття сексом - це спільний приємний процес, повноправними учасниками якого є обидва партнери.
Раніше ми писали, за якими ознаками можна визначити, що партнерові від вас потрібен лише секс.
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