UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що чоловік насправді хоче отримати від жінки в сексі

Що чоловікові потрібно від жінки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стосунки не можуть бути гармонійними, якщо відсутня справжня близькість в інтимному житті пари. Часто у партнерів відбувається охолодження, і причиною може бути те, що чоловік і жінка не до кінця розуміють потреби один одного. От якби жінки навчилися читати думки, вони б точно взнали, що саме чоловіки хочуть отримати від сексу.

Про це пише Telegram-канал Сексологія.

Впевненість

Коли жінка почувається впевненою, розкутою, сексуальною, чоловік теж почувається поруч із нею впевнено.

Не забувайте, що більшість чоловіків можуть відчувати скутість і невпевненість, нервуватися через бажання задовольнити партнерку. Саме тому її впевненість допоможе йому розкритися.

Вона не боїться говорити

Жінкам варто більше говорити, про те, що вони хочуть: фантазії, дії, пози. При цьому говорити варто прямо, а не сподіватися, що він нарешті здогадається.

Чоловіки люблять конкретику, і дуже хочуть, щоб жінка могла направити їх на правильний шлях під час занять сексом.

Вона дивиться у вічі

Вона не соромиться дивитися у вічі під час орального сексу, коли робить приємно чоловікові. Так, у цьому - половина кайфу для нього, але багато жінок не беруть до уваги це.

Не варто пиляти його поглядом, але зустрітися очима в такий інтимний момент - елемент гри в домінування. І тут не завжди зрозуміло, хто ким домінує.

Усмішка

Це дуже сексуально для нього знати, що жінка отримує задоволення від занять сексом з ним. Емоції викликають емоції, тож він завжди відповість вам усмішкою.

Залиште "гримасу страждання" на потім, коли сваритиметеся, а зараз розслабтеся і отримуйте задоволення. А от на сміх переходити не варто, хіба що це ваша реакція на оргазм. І це дуже мило.

Ви дієте разом

Наприклад, направляйте його, поки він задовольняє орально вас. Чоловіки часто відмовляються від цього виду сексу, адже просто не знають, як.

Покажіть, як зробити вам приємно, підкажіть правильну позу, в якій ви точно зможете отримати оргазм.

Головне - пам'ятати, що заняття сексом - це спільний приємний процес, повноправними учасниками якого є обидва партнери.

Раніше ми писали, за якими ознаками можна визначити, що партнерові від вас потрібен лише секс.

Також читайте про 10 типів любовних стосунків, з яких точно нічого не вийде.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункиинтим