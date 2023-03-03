Ось, кому не можна пробувати метод інтервального голодування: будьте обережні!

У вас були харчові розлади

Якщо у минулому ви мали проблеми зі стосунками з їжею, це зовсім не означає, що вам варто відмовлятися від інтервального голодування. Варто враховувати ті негативні фактори, які виникали під час минулої харчової поведінки, та не допускати їх знову.

Часто трапляється так, що люди з розладами харчової поведінки намагаються схуднути шляхом інтервального голодування. Адже ви споживаєте їжу протягом меншого проміжку часу, тому втрата калорій може статися природно.

Спробуйте планувати свої прийоми їжі заздалегідь, щоб переконатися, що ви не втрачаєте необхідні калорії.

Ви дитина

Існують різноманітні дослідження, які демонструють негативні наслідки голодування в дітей, тому інтервальний метод харчування є не дуже хорошим вибором.

Дієтологи радять так само планувати перекуси та основні прийоми їжі, щоб краще контролювати голод та уникати переїдань.

До того ж у дітей метаболізм працює набагато швидше, ніж у дорослих. Відповідно за день діти витрачають більше енергії та потребують більше калорій, щоб продукувати нову енергію.

Ви вагітна або годуєте грудьми

Вагітні часто стикаються з проблемою токсикозу, коли поживні речовини з їжі просто не затримуються в організмі. Якщо до цього додати ще й голодування, підтримувати нормальне самопочуття може бути ще складніше.

Те саме стосується годування грудьми. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, матерям, які годують грудьми, потрібно приблизно на 300-500 калорій більше на день, щоб задовольнити свої потреби в харчуванні.

Мама не знає, коли саме її дитина захоче їсти, тому інтервальне голодування може мати наслідки як для матері, так і для дитини.

Ви літня людина з проблемами травлення

Літні люди іноді мають труднощі з отриманням поживних речовин і достатньої кількості калорій через втрату запаху та смаку, проблем із травленням і відсутністю сигналів голоду.

Інтервальне голодування стане ще одним фактором до цього. Люди похилого віку, наражаються на вищий ризик вікової втрати м'язової маси. Це може вплинути на низку функцій організму, як-от рухливість, сила і навіть довголіття.

Ви погано від цього почуваєтеся

Незалежно від того, які часові проміжки ви використовуєте, ваш організм може просто не сприймати таку систему харчування. Якщо ви відчуваєте зміни в настрої, стали більш дратівними, помічаєте негативні зміни в зовнішньому вигляді, тоді скоріш за все інтервальне голодування не для вас.

Крім цього, у вас можуть виникнути такі побічні ефекти, як розлад травлення, відсутність зосередженості або концентрації, запаморочення, труднощі з міцним сном, сильна тяга до шкідливої їжі або тривога.