Ось коли кашель може бути ознакою небезпечної хвороби: це важливо знати

Що таке кашель

Важливо зрозуміти, що кашель - це не хвороба. Це симптом, який допомагає нам позбавитись чогось, чого в нашому організмі бути не повинно.

Людина може відкашлювати слиз, де можуть міститися збудники хвороб, викашлюємо пил, чужорідні предмети тощо. Однак, буває й так, що кашель затягується.

У багатьох випадках це не означає, що ви захворіли на щось страшне.

Найчастіше кашель просто триває після вже перенесеної вірусної інфекції. Іноді він може не проходити і протягом 3-8 тижнів, але зазвичай усе ж таки минає самостійно й без лікування.

Що має насторожити

Якщо ви кашляєте вже понад 8 тижнів і краще не стає - це точно причина звернутися до лікаря.

Важливо бути уважними до проявів, які вказують на те, що кашель може бути симптомом небезпечного захворювання.

Зверніть увагу на симптоми, які супроводжують кашель:

лихоманка

утруднене дихання

свистяче дихання

втрата ваги

сильна втома

пітливість по ночах

Фтизіатр та пульмонолог Марина Корчинська розповіла, що часто причиною тривалого кашлю є синдром постназального затікання або ж рефлюкс езофагіт. Це ситуація, коли частина вмісту шлунку потрапляє в стравохід, ротоглотку або дихальні шляхи.

Лікар закликає не призначати собі самостійно ліки.

"Самодіагностика у вигляді мультиспіральної комп’ютерної томографії не додасть пацієнтові чи пацієнтці розуміння кашлю, а тому варто проконсультуватися з фахівцем, перш ніж отримати опромінення та витратити кошти. Часто зустрічаю діагностику кашлю по Google й самопризначення собі досліджень. Не треба так", - пояснює Корчинська.

Причиною кашлю також може бути - психіка, такий кашель називають психогенним.

Він часто виникає саме в дітей. Хоча кашель цей буває доволі гучним, він магічним чином минає, коли дитина спить або відвертає увагу на щось. Для лікування може знадобитись участь психотерапевта.

Чи може це бути ознакою туберкульозу

Тривалий кашель може бути ознакою туберкульозу. Але якщо є туберкульоз гортані, трахеї чи бронхів, то кашель настільки надокучливий та стійкий до будь-яких препаратів проти кашлю, що пацієнти досить швидко звертаються за допомогою.

Однак, решта легеневих форм туберкульозу може протікати взагалі без кашлю. Тому кашель не є типовим симптомом туберкульозу.