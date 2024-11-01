Ось який важливий симптом повинен насторожити після відвідування манікюрного салону

Що варто знати

Американка Кайла Тінніел розповіла, що робила нігті вже багато років підряд, але нещодавно у неї виникла дуже сильна алергія на гель-лак.

Вона пояснила, що спочатку помітила "маленькі бульбашки" на своїх пальцях, а через кілька днів стало гірше і з'явились рани, які почали кровоточити.







Способи запобігання алергії на гель-лак

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