Ось який важливий симптом повинен насторожити після відвідування манікюрного салону

Гель-лак давно став популярним вибором для отримання стійкого манікюру. Після частих візитів до салону варто не ігнорувати важливого симптому, який може вказувати на проблеми з нігтями.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка проблема може виникнути після частого покривання нігтів гель-лаком.
Американка Кайла Тінніел розповіла, що робила нігті вже багато років підряд, але нещодавно у неї виникла дуже сильна алергія на гель-лак.
Вона пояснила, що спочатку помітила "маленькі бульбашки" на своїх пальцях, а через кілька днів стало гірше і з'явились рани, які почали кровоточити.
Перша і найважливіша порада для майстрів манікюру і клієнта: не економте на матеріалах для манікюру. Використовуйте тільки якісні продукти від перевірених і надійних брендів. Це не тільки забезпечить чудовий результат, а й збереже здоров'я нігтів і шкіри.
Раніше ми повідомляли, чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями.
Також ми писали, що обов'язково потрібно зробити перед тим, як підпиляти нігті пилочкою.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка американки Кайли Тінніел та сайт Wyndly.