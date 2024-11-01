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Ось який важливий симптом повинен насторожити після відвідування манікюрного салону

Який симптом має насторожити після відвідування манікюрного салону (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гель-лак давно став популярним вибором для отримання стійкого манікюру. Після частих візитів до салону варто не ігнорувати важливого симптому, який може вказувати на проблеми з нігтями.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка проблема може виникнути після частого покривання нігтів гель-лаком.

Що варто знати

Американка Кайла Тінніел розповіла, що робила нігті вже багато років підряд, але нещодавно у неї виникла дуже сильна алергія на гель-лак. 

Вона пояснила, що спочатку помітила "маленькі бульбашки" на своїх пальцях, а через кілька днів стало гірше і з'явились рани, які почали кровоточити.

Способи запобігання алергії на гель-лак

Перша і найважливіша порада для майстрів манікюру і клієнта: не економте на матеріалах для манікюру. Використовуйте тільки якісні продукти від перевірених і надійних брендів. Це не тільки забезпечить чудовий результат, а й збереже здоров'я нігтів і шкіри. 

Раніше ми повідомляли, чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями.

Також ми писали, що обов'язково потрібно зробити перед тим, як підпиляти нігті пилочкою.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка американки Кайли Тінніел та сайт Wyndly.

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Здоров'яНігті