Ось який важливий симптом повинен насторожити після відвідування манікюрного салону

Гель-лак давно став популярним вибором для отримання стійкого манікюру. Після частих візитів до салону варто не ігнорувати важливого симптому, який може вказувати на проблеми з нігтями.

Що варто знати

Американка Кайла Тінніел розповіла, що робила нігті вже багато років підряд, але нещодавно у неї виникла дуже сильна алергія на гель-лак.

Вона пояснила, що спочатку помітила "маленькі бульбашки" на своїх пальцях, а через кілька днів стало гірше і з'явились рани, які почали кровоточити.

"Почалося все лише з одного пальця, а потім різко поширилося на майже всю руку. Тому поступово ставало гірше й гірше", - зазначила Кайла.

За її словами, їй доводиться перев’язувати руку на ніч, тому що симптоми були болючими, що вона аж не могла спати.

Як виявилось у дівчини розвинулась дисгідротична екзема. Н а гель-лаки можуть виникати різні типи алергічних реакцій. Вони можуть виникати на шкірі навколо нігтьового ложа або на самій пластині. Деякі поширені ознаки:

свербить шкіра - це один із найперших і найпоширеніших симптомів алергії

почервоніння та подразнення - шкіра навколо нігтя стає червоною та роздратованою, оскільки вона вступає в прямий контакт з речовинами, які можуть викликати алергічну реакцію

набряк і пухирі є ознакою гострого дерматиту

Способи запобігання алергії на гель-лак

Перша і найважливіша порада для майстрів манікюру і клієнта: не економте на матеріалах для манікюру. Використовуйте тільки якісні продукти від перевірених і надійних брендів. Це не тільки забезпечить чудовий результат, а й збереже здоров'я нігтів і шкіри.

Крім того, дуже важливо підтримувати здоров’я нігтів і кутикули. Ослаблене або пошкоджене нігтьове ложе більш сприйнятливе до алергенів. Регулярне зволоження та захист нігтів від фізичних травм може значною мірою запобігти алергії.