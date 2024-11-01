Ось який важливий симптом повинен насторожити після відвідування манікюрного салону
Гель-лак давно став популярним вибором для отримання стійкого манікюру. Після частих візитів до салону варто не ігнорувати важливого симптому, який може вказувати на проблеми з нігтями.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка проблема може виникнути після частого покривання нігтів гель-лаком.
Що варто знати
Американка Кайла Тінніел розповіла, що робила нігті вже багато років підряд, але нещодавно у неї виникла дуже сильна алергія на гель-лак.
Вона пояснила, що спочатку помітила "маленькі бульбашки" на своїх пальцях, а через кілька днів стало гірше і з'явились рани, які почали кровоточити.
"Почалося все лише з одного пальця, а потім різко поширилося на майже всю руку. Тому поступово ставало гірше й гірше", - зазначила Кайла.
За її словами, їй доводиться перев’язувати руку на ніч, тому що симптоми були болючими, що вона аж не могла спати.
Як виявилось у дівчини розвинулась дисгідротична екзема. На гель-лаки можуть виникати різні типи алергічних реакцій. Вони можуть виникати на шкірі навколо нігтьового ложа або на самій пластині. Деякі поширені ознаки:
- свербить шкіра - це один із найперших і найпоширеніших симптомів алергії
- почервоніння та подразнення - шкіра навколо нігтя стає червоною та роздратованою, оскільки вона вступає в прямий контакт з речовинами, які можуть викликати алергічну реакцію
- набряк і пухирі є ознакою гострого дерматиту
Способи запобігання алергії на гель-лак
Перша і найважливіша порада для майстрів манікюру і клієнта: не економте на матеріалах для манікюру. Використовуйте тільки якісні продукти від перевірених і надійних брендів. Це не тільки забезпечить чудовий результат, а й збереже здоров'я нігтів і шкіри.
Крім того, дуже важливо підтримувати здоров’я нігтів і кутикули. Ослаблене або пошкоджене нігтьове ложе більш сприйнятливе до алергенів. Регулярне зволоження та захист нігтів від фізичних травм може значною мірою запобігти алергії.
Хорошою альтернативою є традиційний лак для нігтів. Порівняно з гель-лаком він, як правило, вимагає частого підправлення, але він менш імовірно викликає алергічні реакції. Обов’язково використовуйте гіпоалергенні марки та уникайте тих, що містять формальдегід, поширений алерген.
Раніше ми повідомляли, чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка американки Кайли Тінніел та сайт Wyndly.
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