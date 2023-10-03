Ось при яких симптомах потрібно негайно дзвонити у "103": це важливо знати

Коли варто набирати "103"

Лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що до сьогодні причини дзвінків до медиків найрізноманітніші: біль у грудях, кашель, температура, панічна атака, легке запаморочення, самотність, небажання самостійно знайти ліки в аптечці чи піти до лікаря.

Саме тому через нерозуміння справжніх приводів для викликів "швидкої" виникає більшість скарг на те, що медики не приїхали. Також трапляються затори, аварії, віддалені населені пункти тощо, але ці випадки рідкісні на фоні загальної ситуації.

Необхідно запам’ятати, що карета швидкої допомоги виїжджає тоді, коли потрібен терміновий порятунок життя.

Викликати швидку необхідно при таких симптомах:

ознаки інсульту (порушення мовлення, рухів з одного боку тіла, несиметрична посмішка, оніміння)

симптоми інфаркту міокарда (біль в області серця, що триває понад 30 хвилин)

сильний біль у животі різної локалізації, різка його поява, особливо - якщо біль наростає

серйозна алергічна реакція

втрата свідомості

порушення дихання, зокрема через потрапляння сторонніх предметів

серйозні травми, кровотеча, ДТП

тепловий чи сонячний удари

блювання кров’ю

епілептичний напад, який триває понад 30 хвилин

інші стани, що загрожують життю

Часто люди часто викликають "швидку" у непрофільних випадках. Йдеться про такі, які передбачають консультацію та лікування у сімейного лікаря або вузького спеціаліста.

Підвищення температури тіла при застудних та інших вірусних хворобах не є причиною для виклику, як і типові прояви хронічних хвороб. Важливо розуміти, що команда "швидкої" не може забезпечити тривале лікування та спостереження.

Що потрібно знати

Важливо, якщо ви знаєте або підозрюєте наявність у себе хронічних хвороб, то не відкладайте візит до лікаря до моменту, коли ситуація загостриться. Краще пройти обстеження та отримати призначення заздалегідь.

Все тому, що у більшості випадків вам не знадобляться послуги "швидкої". А ресурс служби допомоги буде розподілений і вчасно наданий тим, хто потребує порятунку тут і зараз.

"Непрофільні виклики надмірно навантажують систему та крадуть шанс у інших. І саме тоді виникають трагічні історії про те, як швидка їде цілу годину та не встигає до хворого", - йдеться у повідомленні.