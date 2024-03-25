Ось які 5 продуктів вбережуть ваш кишківник і захистять від хвороб

Продукти для кишківника - вони врятують від хвороб

За словами гастроентеролога, існують спеції та трави, які допоможуть вашому організму краще функціонувати. Йдеться про такі продукти:

Фенхель

У ньому, як зазначив лікар, міститься атенол. Ця речовина покращує травлення, а також допомагає вберегти м'язи шлунково-кишкового тракту від спазмів. Крім цього, фенхель бореться із діареєю.

Імбир

Цей продукт допомагає боротися із запальними процесами. Він, за словами Сетхи, допоможе тим, хто страждає на розлад кишківника. Однак вживати занадто багато імбиру точно не варто, в усьому важлива міра.

Перцева м'ята

Ментол у складі цієї м'яти допомагає покращити роботу ШКТ та покращує травлення. Втім, людям з кислотним рефлюксом варто відмовитися від такої прянощі, у їхній ситуації вона лише нашкодить.

Куркума

Ця популярна спеція допомагає кишківнику впоратися з запальними процесами. Крім цього, куркума здатна вберегти від хвороб та отруєнь, саме тому її так цінують.

Ромашка

Звичайний ромашковий чай не тільки покращить роботу кишківника, але ще й відновить баланс. Висушені квітки, зазначив лікар, можна залити окропом, а отримана рідина допоможе впоратися із метеоризмом.

Втім, кардинально міняти свій раціон та їсти продукти, нехай навіть вони й корисні, у необмеженій кількості точно не варто. Обов'язково враховуйте свої особливості, а також пам'ятайте про можливі алергічні реакції, завжди консультуйтеся з фахівцями.