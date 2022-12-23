Ось як виглядає закоханість у чоловіків і жінок: найправдивіші симптоми

Почуття закоханості часом можна сплутати з багатьма іншими почуттями та емоціями. І часто чоловіки та жінки губляться у здогадах - а чи закоханий у мене партнер. Але є чіткі ознаки, які вказують на то, що людина вами захоплена.

Як виявляється закоханість у чоловіків та жінок – читайте у матеріалі Styler.

Симптоми закоханості у чоловіків

Коли очі жінки та чоловіка зустрічаються, чоловік дивиться дуже довго та уважно. Зіниці при цьому трохи розширені.

Чоловік за будь-якої нагоди намагається опинитися поряд з жінкою або намагається перебувати до неї якомога ближче.

Закоханий чоловік шукає привід, щоб доторкнутися: поправляє локон, що випав, струшує неіснуючу порошинку з плеча, намагається розгладити складку на одязі.

Чоловіка, який закоханий, цікавитиме будь-яка інформація про жінку. Він сам розпитуватиме, як минув день, чи не втомилися ви. І буде щиро радий, якщо ви у чомусь за день співпали.

Якщо до розмови чоловіка і жінки підключається ще хтось, закоханий буде неохоче відповідати на запитання, навіть з деякою зверхністю. Він дасть зрозуміти, що ще один співрозмовник тут зайвий.

Закоханий чоловік у розмові з жінкою змінюється. Голос буде звучати особливо, тембр стане помітно м'якшим і довірливішим, з відтінком ніжності та інтересу.

Чоловік, який має почуття до жінки, з великою радістю погодиться з проханням, майже завжди радий прийти на допомогу і часто сам пропонує - підвезти, допомогти, провести й так далі.

Коли закоханий чоловік перебуває поруч із жінкою, він перестає помічати довкола не лише інших жінок, а й усіх інших людей у принципі.

Чоловіки в стані закоханості зазвичай дуже сором'язливі й у деякі моменти не знають, що потрібно зробити, як відповісти на запитання. Від цього вони виглядають трохи розгублено.

Закоханий чоловік намагається зробити жінку щасливішою за кожної зручної можливості. Робити він це буде з особливою теплотою і постарається, щоби все вийшло добре.

Симптоми закоханої жінки

Очі закоханої жінки відрізняються особливим вогником – там є іскри, які видно навіть оточуючим. Крім того, жінка починає набагато частіше посміхатися та виглядає дуже позитивно.

Жінки у стані закоханості здатні робити зовсім неймовірні дурниці.

Може з'явитися невластива жінці розсіяність, забудькуватість. Аж до того, що цілком організована і відповідальна жінка може забути про важливу зустріч.

Закохана жінка хоче мати гарний вигляд у будь-який час доби - навіть виходячи в магазин або на прогулянку з собакою. Їй хочеться змінити зачіску, гардероб, скинути вагу, змінити стиль.

Жінка, яка закохана, часто перевіряє свої месенджери і їй хочеться постійно дзвонити чи писати коханому. Привід для цього особливо не потрібний – просто дізнатися, як справи та відчути, що вони на зв'язку.

У закоханої жінки прокидається інтерес до гороскопів, ворожінь та інших подібних речей. Найчастіший запит - дізнатися ставлення чоловіка до неї чи їхнє спільне майбутнє. Негативних відповідей вона не приймає, вважає їх помилкою.

Улюблені хобі, домашні справи, серіали, книги та фільми – все йде на другий та третій план. Весь свій вільний час закохана жінка готова присвятити чоловікові.

У закоханої жінки може прокинутися ревнощі. Наприклад, до колеги по роботі, до подруги дитинства чи сусідки. При раптовій зустрічі чи згадці у розмові вона обов'язково запитає у чоловіка, хто це така.

Якщо жінка закохана, її починають цікавити захоплення чоловіка. Несподівано може з'явитися інтерес до суші, футболу, риболовлі, машин, нумізматики або фантастики.

У закоханої жінки вирують гормони, тому настрій може змінюватися кілька разів на день і дуже різко – від веселощів до істеричних ридань може пройти не більше 10 хвилин.