Ось як не можна приймати ліки від тиску: головна помилка

При артеріальній гіпертензії, тобто високому тиску, лікарі можуть призначати щоденний прийом препаратів, але багато хто нехтує рекомендацією, припиняючи пити пігулки, як тільки "попустить".
Про це в Instagram розповів лікар Михайло Цюрак.
За словами медика, високий артеріальний тиск впливає не лише на стінки артерій, викликаючи головний біль чи запаморочення.
"Хронічне підвищення тиску веде до ураження органів-мішеней, тобто тих органів, робота яких дуже залежить від величини та стабільності артеріального тиску", - розповідає лікар.
Високий тиск з часом призводить до збільшення лівих відділів серця, як наслідок - серцева недостатність та ризик появи миготливої аритмії чи інфаркту міокарда.
Гіпертонія збільшує ризик виникнення інсульту чи енцефалопатії.
Високий тиск може викликати крововилив у сітківку чи набряк зорового нерва, що в подальшому веде до сліпоти.
При неконтрольованій гіпертензії нирки починають виділяти білок (якого не має бути в нормі в сечі) та погано виконувати свою детоксикаційну функцію.
Може спостерігатися запалення внутрішньої оболонки судин кінцівок, що з часом веде до порушення кровопостачання рук та ніг і зростання ризику гангрени.
Всі вищезгадані проблеми можна попередити, якщо стабілізувати артеріальний тиск на рівні, не вищому за 140/90 мм рт. ст., за допомогою регулярного прийому ліків.
Ліки від тиску вам може призначити сімейний лікар, існує також державна програма "Доступні ліки", яка дозволяє отримати деякі препарати зі значною знижкою при наявності електронного рецепта від лікаря.
Раніше ми писали про натуральні засоби від високого тиcку, доступні кожному.
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