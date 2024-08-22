Ось як часто потрібно їздити на велосипеді, щоб схуднути

Велоспорт, як і інші види спорту, має багато переваг для здоров'я. Їзда на велосипеді є чудовим кардіотренуванням для схуднення. Існує певний час, який потрібно проїхати на велосипеді, щоб досягнути мети.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Переваги їзди на велосипеді

Їздити на велосипеді можна з різною інтенсивністю, від низької витривалості до високоінтенсивної силової роботи. Це означає, що люди можуть їздити на велосипеді щодня, не виснажуючись від високоінтенсивних вправ, що є ще однією перевагою.

Тренер Аманда Капрітто розповіла, що велоспорт пропонує практично нескінченний простір для прогресу, а це означає, що легше втратити вагу, ніж з іншими видами вправ, такими як ходьба.

Як часто їздити

Якщо ви хочете скинути вагу та прийти у форму, ідеально підійде щоденна їзда. Це не обов’язково означає, що вам потрібно щодня крутити педалі або виконувати інтенсивні тренування, але послідовні рухи допомагають виробити кращі звички та є невід’ємною частиною підтримки дефіциту калорій.

"Я б рекомендувала щонайменше три їзди на велосипеді на тиждень для схуднення, якщо їзда на велосипеді є основною формою фізичних вправ людини", - каже Капрітто.

Натомість, якщо хтось хоче займатися силовими тренуваннями, то тренер рекомендує лише одну їзду на велосипеді, три силові заняття та дві прогулянки на тиждень.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, дуже важливо щотижня дотримуватися мінімальної рекомендованої національної норми фізичної активності:

кардіотренування середньої інтенсивності - 150 хвилин на тиждень

силові тренування - 2 заняття на тиждень

Тривалість їзди на велосипеді

Високоінтенсивне інтервальне тренування на велосипеді, ймовірно, не перевищуватиме 20 хвилин. З іншого боку, велоспорт на витривалість зазвичай виконується в зоні низького пульсу і може тривати до години.

Досвідчений велосипедист може їздити до трьох-чотирьох годин під час тренування на велосипеді, орієнтованого на витривалість.

Приклад велоспорту для схуднення: