Ось у чому підступність: Комаровський висловився про засоби догляду за губами

Лікар вищої категорії звертає увагу, що є певні компоненти засобів для губ, які ефективні для використання у профілактичних цілях, але при цьому не рекомендовані до застосування саме для лікування.

Комаровський розповів, що на думку медичної науки не повинні включати засоби для лікування:

саліцилова кислота,

фенол,

ментол,

евкаліпт,

камфора,

ароматизатори.

Річ у тому, що ці компоненти мають подразнюючу дію, і можуть погіршувати кровообіг у ділянці губ, викликати спазм судин та інше, пояснює лікар.

Також Комаровський назвав одне просте, але важливе правило: "якщо ви наносите на губи щось і одразу це відчуваєте - це не завжди добре, а частіше - погано".

"Ідеальний засіб для губ ви відчувати не повинні", - зауважив він.

У цьому контексті лікар вказав на певну "підступність" цих дратівливих засобів. Так, часто буває, що коли людина маже губи тим чи іншим препаратом, і при цьому нічого не відчуває - у неї виникають думки про те, що засіб є неефективним.

"І виробники змушені реагувати на бажання споживачів, додаючи те, що ви відразу відчуєте", - описав він ситуацію.

Комаровський також перерахував компоненти, які бажані у засобах для догляду за губами. Це:

касторове масло,

соняшникова олія,

масло ші,

кокосова олія,

вазелін.

Зазвичай включаються також сонцезахисні засоби, додав доктор Комаровський.