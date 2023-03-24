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Так ось чому немовлята так приємно пахнуть: вчені розгадали цю "загадку"

Чому немовлята приємно пахнуть (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви колись брали немовля на руки, ви точно знаєте цей запах, особливо - вашої дитини. В чому ж секрет особливого аромату, який викликає масу приємних емоцій?

Про це йдеться в науковій статті Research Gate.

Що показало дослідження

Науковці провели незвичайне опитування серед 235 батьків із різновіковими дітьми. І виявилося, що майже 95% з них упевнені: аромат немовлят є приємним або дуже приємним

А ось коли їх просили оцінити запах дітей-підлітків, то тут виявилося, що лише 75% мам і тат вважають запах тіла свого підрослого чада приємним.

Цікаво, що у ході аналізу отриманих даних з'ясувалося, що чим більше уваги приділяли батьки своїй дитині, тим приємнішим для них був аромат рідного дитячого тіла.

Також з'ясувалося, що привабливість аромату дитячого тіла знижує в певні етапи життя дитини. Спочатку він стає не таким приємним у віці 4-8 років, потім - у 9 років, а згодом - у підлітковому віці.

Чому немовлята пахнуть так приємно

Вчені дійшли висновку, що запах дитини - це певний сигнал, який включає механізм захисту і турботи у жінок і оточуючих людей.

І чим старшою стає дитинка, тим менше вона потребує своїх маму і тата, тому й аромат тіла перестає бути настільки привабливим.

А найприємніший запах видають немовлята до 6 тижнів. Звісно, не тоді, коли вони наповнюють підгузки...

Раніше ми писали про причини кольок у немовлят.

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