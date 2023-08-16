Ось чому категорично не можна користуватися телефоном, якщо розбилося скло

Небезпечно для здоров’я

Головна причина, чому не можна користуватись телефоном з пошкодженим екраном - це його потенційна небезпека для здоров’я. Зокрема, існує ризик порізатися і можна серйозно пошкодити палець.

Екран скляний, тому у рану можуть потрапити осколки. Їх буде складно помітити і видалити.

Шкода для очей

Перегляд контенту на тріснутому екрані вимагає додаткової напруги. Читання ускладнюється, збільшується навантаження на зір і очі швидко втомлюються.

Тому варто віднести телефон до фахівців, щоб вони його відремонтували.

Може вийти з ладу

Смартфон зі зламаним дисплеєм може зламатись в будь-який момент. Зокрема, якщо ваша робота залежить від телефону, то ви можете пропустити важливий дзвінок або повідомлення.

Водії, особливо таксисти, ризикують опинитися у вкрай неприємній ситуації. Смартфон їм потрібен не тільки для зв’язку, а й як навігатор. На пошкодженому дисплеї доведеться сфокусувати увагу довше, ніж зазвичай. Однак під час руху це небезпечно, адже може виникнути непередбачувана ситуація.

Пошкодження внутрішніх елементів

Розбите скло дисплея якоюсь мірою надає механічний тиск на матрицю смартфона.

Якщо далі користуватись телефоном, то поступово порушується робота процесора, батарей і інших компонентів.

Проникання вологи

Головним ворогом смартфона є волога, яка потрапила всередину гаджета.

Під час користування пристрою з тріснутим склом екрана всередину в мінімальних кількостях проникає волога. Процес її накопичення буде тривалим, тому вихід з ладу телефону відбудеться не відразу.