То ось чому так дорого! Українцям пояснили, що враховують у суму на світло в платіжках

Останнім часом українці все частіше обурюються цінами на комунальні послуги. Проте потрібно розуміти, що ця сума враховує декілька дрібних, але значущих факторів.
Про це розповіли на сторінці енергокомпанії YASNO y Facebook.
Ринкова ціна електроенергії має чотири складові:
Якщо скласти цифри разом, то отримаємо ринкову вартість одного кВт-год - 5,44 грн. З цієї суми побутовий споживач саме Дніпровської області тепер буде сплачувати 2,64 гривні, а різницю у 2,8 гривні компенсуватиме держава.
Зараз різниця між ринковою ціною та тарифом для населення змінилась, проте держава все ще буде доплачувати за кожний кіловат населення 51% його вартості.
З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.
До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:
Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.
Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год - 1320 гривень; за 1 000 кВт-год - 2640 гривень.
Раніше ми розповідали, як платити за електроенергію вдвічі менше навіть після підвищення цін.
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