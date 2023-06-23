То ось чому так дорого! Українцям пояснили, що враховують у суму на світло в платіжках

З чого складається сума в платіжці

Ринкова ціна електроенергії має чотири складові:

тариф постачальника - 0,13 грн/кВт-год. У цьому випадку це тариф постачальника "Дніпропетровські енергетичні послуги", який забезпечує електроенергією все населення Дніпровщини. Цей тариф розраховує та затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У цьому випадку це тариф постачальника "Дніпропетровські енергетичні послуги", який забезпечує електроенергією все населення Дніпровщини. Цей тариф розраховує та затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). вартість послуг з передачі - 0,52 грн/кВт-год. Це тариф національної енергетичної компанії "Укренерго". Він однаковий для усіх споживачів України.

Це тариф національної енергетичної компанії "Укренерго". Він однаковий для усіх споживачів України. вартість послуг оператора системи розподілу - 1,22 грн/кВт-год. Її визначає регулятор НКРЕКП для кожного окремого оператора розподілу.

Її визначає регулятор НКРЕКП для кожного окремого оператора розподілу. ціна закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" - 3,57 грн/кВт-год. Це єдина ціна на ринку, за якою всі постачальники купують електроенергію у конкретний момент часу.

Якщо скласти цифри разом, то отримаємо ринкову вартість одного кВт-год - 5,44 грн. З цієї суми побутовий споживач саме Дніпровської області тепер буде сплачувати 2,64 гривні, а різницю у 2,8 гривні компенсуватиме держава.

Зараз різниця між ринковою ціною та тарифом для населення змінилась, проте держава все ще буде доплачувати за кожний кіловат населення 51% його вартості.

Як змінилися суми в платіжках

З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.

До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:

1,44 гривні за кВт-год за споживання менш як 250 кВт-год на місяць

1,68 гривні за кВт-год за споживання понад 250 кВт-год на місяць

Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.

Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год - 1320 гривень; за 1 000 кВт-год - 2640 гривень.