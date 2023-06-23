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То ось чому так дорого! Українцям пояснили, що враховують у суму на світло в платіжках

Як формується ціна на світло (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом українці все частіше обурюються цінами на комунальні послуги. Проте потрібно розуміти, що ця сума враховує декілька дрібних, але значущих факторів.

Про це розповіли на сторінці енергокомпанії YASNO y Facebook.

З чого складається сума в платіжці

Ринкова ціна електроенергії має чотири складові:

  • тариф постачальника - 0,13 грн/кВт-год. У цьому випадку це тариф постачальника "Дніпропетровські енергетичні послуги", який забезпечує електроенергією все населення Дніпровщини. Цей тариф розраховує та затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
  • вартість послуг з передачі - 0,52 грн/кВт-год. Це тариф національної енергетичної компанії "Укренерго". Він однаковий для усіх споживачів України.
  • вартість послуг оператора системи розподілу - 1,22 грн/кВт-год. Її визначає регулятор НКРЕКП для кожного окремого оператора розподілу.
  • ціна закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" - 3,57 грн/кВт-год. Це єдина ціна на ринку, за якою всі постачальники купують електроенергію у конкретний момент часу.

Якщо скласти цифри разом, то отримаємо ринкову вартість одного кВт-год - 5,44 грн. З цієї суми побутовий споживач саме Дніпровської області тепер буде сплачувати 2,64 гривні, а різницю у 2,8 гривні компенсуватиме держава.

Зараз різниця між ринковою ціною та тарифом для населення змінилась, проте держава все ще буде доплачувати за кожний кіловат населення 51% його вартості.

Як змінилися суми в платіжках

З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.

До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:

  • 1,44 гривні за кВт-год за споживання менш як 250 кВт-год на місяць
  • 1,68 гривні за кВт-год за споживання понад 250 кВт-год на місяць

Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.

Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год - 1320 гривень; за 1 000 кВт-год - 2640 гривень.

Раніше ми розповідали, як платити за електроенергію вдвічі менше навіть після підвищення цін.

Читайте також, як вибирати побутову техніку, щоб економити на платіжках за світло.

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ЕлектроенергіяТарифи на ЖКГ