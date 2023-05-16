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Ось чому чоловіки не хочуть знайомитися з вами: ці три причини вам навіть на думку не спадають

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Вівторок 16 травня 2023 21:02
Ось чому чоловіки не хочуть знайомитися з вами: ці три причини вам навіть на думку не спадають Три причини, чому чоловік не хоче з вами знайомитись (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Ви зустрілися очима у кафе чи важливому заході й одразу було зрозуміло, що пролетіла іскра. Але чоловік не став з вами знайомитися, а можливо, і просто зник з поля зору.

Чоловіки переживають через контакти з протилежною статтю не менше, ніж жінки. І часом ми не можемо навіть уявити, які у них можуть бути страхи або причини уникати знайомства.

Психологи назвали три причини відмови від знайомства, які навіть на думку жінкам не спадають. Які саме – читайте нижче.

Ви можете погодитись

Це звучить дивно, але так і є. Чоловіків часто лякає не факт того, що ви не погодилися, а саме ваша згода на знайомство. Багато хто з них настільки звик до відмов, що просто не готовий почути позитивну відповідь від прекрасної незнайомки.

І, припустимо, ви погодилися. А що далі? Зазвичай плану Б у чоловіка немає. Дзвонити вам? Страшно. Запросити кудись? Страх від того, що він не зможе справити враження, пожирає його зсередини.

Все, що можна зробити в такій ситуації – брати ініціативу до своїх рук, якщо ви бачите, що інтерес взаємний. Декілька перших кроків, схвалення і поблажливість до промахів - і ви швидко зробите його щасливим.

Йому не хочеться знайомитись. Зовсім.

Чоловік може поїдати вас очима, весь вечір тримати вас у полі зору, але не підійти. Іноді справа доходить до прямого флірту, але ввечері ви поїдете додому на самоті й у вас не спитають навіть номер телефону.

І ні, річ зовсім не в тому, що ви йому не сподобалися. На жаль, не кожен чоловік готовий напружуватися і ризикувати своїм комфортом, навіть заради найпрекраснішої жінки на планеті. Чоловіки ліниві, а стосунки - це велика праця.

Буває й інакше – чоловік настільки розчарований у стосунках, що йому здається, що він знає про них абсолютно все. І поки він на вас дивився, він подумки встиг з вами зав'язати стосунки, відчути радість, розчаруватися і зникнути.

Чоловік не впевнений у собі

Він на публіці поводиться відкрито і доброзичливо, багато жартує і легко спілкується. Але знайомство при цьому не зав'язує. Так часто буває, коли ви зіткнулися у спільній компанії. Ви подобаєтеся йому, але якісь внутрішні обмеження не дають йому зайти далі, ніж посмішки та компліменти.

І у таких чоловіків є часто один секрет – це занижена самооцінка та негативний досвід у минулому. Він може дивитися на вас, таку яскраву та красиву і думати, чи потягне він таку жінку – морально, матеріально, ментально та емоційно. Боротися за жінку з іншими шанувальниками може, на жаль, не кожен чоловік.

До речі, раніше ми писали про те, які 4 способи змусять чоловіка думати про жінку.

А ще розповідали про те, на які чоловічі комплекси жінки не звертають уваги.

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