Ось чим небезпечне різке схуднення. Лікар розповіла про страшні наслідки популярних дієт

Чим небезпечне різке схуднення

"Швидке схуднення є фактором ризику жовчнокам‘яної хвороби. Кето-дієта, інтервальне голодування, харчування із виключенням лактози, глютену і тому подібне - це дуже-дуже шкідливо і для Вашого організму в цілому, і для ШКТ", - зазначає лікарка.

Поширеною зараз є елімінаційна дієта. Це програма харчування, розрахована на 30 днів. Її дотримуються, щоб зрозуміти, які продукти не підходять конкретній людині, а тоді їх виключають із раціону.

"Елімінаційні дієти часто приводять до розладів випорожнення. Це можуть бути закрепи, діарея, розлади харчової поведінки, загострення хронічних патологій ШКТ та дефіцити вітамінів і мікроелементів", - зазначає Белінська.

Також порадила, яких правил варто дотримуватись, аби позбутись зайвих кілограмів й не набирати їх у майбутньому.

Як правильно скинути зайву вагу

"Мабуть, всі, хто цікавиться темою, чули про кишковий мікробіом, який є сукупністю усіх мікроорганізмів, що мешкають у кишківнику і для того, щоб він був в хорошому стані та не виступав каталізатором для хвороб, потрібно збалансоване та різноманітне харчування", - пише лікарка.

Белінська рекомендує налагодити свій раціон і худнути поступово. Для цього потрібно постійно якісно та різноманітно харчуватись.

"Ніж сидіти на обмежувальному харчуванні і жменями пити пробіотики, краще слідкувати за тарілкою. Щоб мікроорганізми у кишківнику почували себе добре, їм потрібні пребіотики, які містяться в овочах, фруктах, злакових та коренеплодах.

Картопля, яку демонізують на просторах інстаграму, є чудовим пребіотиком, особливо, якщо вона трошки охолоджена. Квашена капуста також гарний пробіотик", - додає гастроентеролог.

Лікарка зазначає, що кисломолочні продукти містять достатню кількість лакто- та біфідобактерій. Тому краще споживати їх, ніж приймати у капсулах.

"Щоб увійти в Новий рік з вірою у перемогу, а не з купою проблем зі здоров‘ям, знижуйте вагу поступово та на збалансованому харчуванні", - підсумовує Белінська.