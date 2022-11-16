Ось чим не можна знижувати температуру дітям: ці ліки серйозно шкодять

Зокрема, є дієві, доступні та більш безпечні препарати для зниження температури у дітей. Наприклад, ібупрофен та парацетамол.

У чому небезпека аспірину

Лікар каже, що аспірин під час вірусних інфекцій у дітей може викликати такий життєво небезпечний стан як синдром Рея.

Синдром Рея - це досить рідкісний стан, але він має серйозні наслідки.

"Вважається, що СР провокується використанням аспірину для лікування вірусних інфекцій (зокрема, грипу та вітряної віспи) у дітей. Також передумовою для його розвитку є вродженні порушення обміну жирів (ліпідів)", - йдеться у повідомленні.

Всі органи та тканини в організмі людини складаються з клітин, які своєму складі містять такі крихітні частинки як мітохондрії (енергетичні станції клітин). Саме там виробляється енергія для забезпечення роботи всього організму.

Лікар каже, що при розвитку синдрому Рея порушується функціонування цих мітохондрій.

"Особливо, це стосується клітин печінки, бо вони, зазвичай, навантажені дуже великою кількістю роботи. Якщо печінка втрачає енергію, вона починає давати збій. Це призводить до порушення знешкодження та виведення з організму продуктів обміну речовин та багато іншого", - розповіла педіатр.

Тому накопичення цих токсичних речовин негативно впливає на головний мозок.

Варто зазначити, що хімічна назва аспірину - ацетилсаліцилова кислота.

Дітям до 16 років не можна дати будь-які медикаменти, які містять: