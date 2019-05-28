Ориентируйтесь по ситуации: Комаровский дал важный совет родителям грудных детей

Доктор Комаровский рассказал родителям о том, когда с маленьким ребенком можно начинать походы в гости, а также в людные места. Свои советы он опубликовал на странице в Instagram.

Комаровский ответил на вопрос родителей о том, когда с малышом уже можно ходить в гости и когда общение с другими людьми для ребенка становится безопасным.

Он объяснил, что однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как никакой гарантии того, что ребенок окажется в здоровом окружении нет.

"С одной стороны, ребенок первых месяцев жизни надежно защищен от большинства ОРВИ антителами, которые достались ему от мамы. С другой стороны, вы можете жить в стране, где большинство взрослых и множество детей не привиты от коклюша — чуть ли не самой опасной болезни в первые месяцы жизни ребенка. Превращать себя и дитя в затворников не надо, но не помешает при этом анализировать ситуацию и не искать приключений", - написал Комаровский и дал несколько советов о том, как и куда стоит ходить с маленьким ребенком.

Всегда, когда это возможно, избегайте многолюдных мест внутри помещений (магазины, увеселительные заведения, поликлиники и т. д.).

Общение под открытым небом в большинстве случаев не опасно при условии, что люди не засовывают голову в коляску, не кашляют/чихают на малыша и не лезут к нему целоваться.

Встречайтесь с подругами в парке, а не в супермаркете.

Встреча в кафе? Прекрасно! Но на открытой площадке. ⠀

Интересуйтесь, куда вы идете. Чем больше людей и особенно чем больше детей — тем больше риск. Не каждому ребенку удается объяснить, что ваш малыш не любит целоваться с другими детьми.

Своевременная вакцинация в соответствии с календарем прививок — надежный способ сделать выход в люди многократно менее рискованным. И не забывайте о вакцинации от гриппа! В разгар эпидемии не привитая от гриппа бабушка пригласила вас на день рождения? Значит, внука она не увидит…

Особая осторожность нужна в первом полугодии жизни. После 6 месяцев прививки уже защищают ребенка от коклюша и основной риск — это риск ОРВИ. К этому возрасту мама и папа, по крайней мере теоретически, уже изучили правильные книжки, имеют в доме все необходимое и могут помочь ребенку справиться с инфекцией без особых проблем.

Комаровский посоветовал родителям не превращаться в затворников с грудничками (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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