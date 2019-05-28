Ориентируйтесь по ситуации: Комаровский дал важный совет родителям грудных детей

Комаровский дал советы родителям о прогулках с грудничками
Доктор Комаровский рассказал родителям о том, когда с маленьким ребенком можно начинать походы в гости, а также в людные места. Свои советы он опубликовал на странице в Instagram.
Комаровский ответил на вопрос родителей о том, когда с малышом уже можно ходить в гости и когда общение с другими людьми для ребенка становится безопасным.
Он объяснил, что однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как никакой гарантии того, что ребенок окажется в здоровом окружении нет.
"С одной стороны, ребенок первых месяцев жизни надежно защищен от большинства ОРВИ антителами, которые достались ему от мамы. С другой стороны, вы можете жить в стране, где большинство взрослых и множество детей не привиты от коклюша — чуть ли не самой опасной болезни в первые месяцы жизни ребенка. Превращать себя и дитя в затворников не надо, но не помешает при этом анализировать ситуацию и не искать приключений", - написал Комаровский и дал несколько советов о том, как и куда стоит ходить с маленьким ребенком.
Комаровский посоветовал родителям не превращаться в затворников с грудничками (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский разрушил миф о лечении ангины у детей.
А также рассказывали о том, что доктор Комаровский дал советы родителям о том, как отдыхать с детьми на природе.