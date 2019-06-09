Ориентируйтесь по ребенку: Комаровский развенчал мифы о летнем отдыхе

Комаровский развенчал мифы об отдыхе (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский рассказал, что самое важное в оздоровление малышей

Комаровский рассказал, можно ли с маленьким ребенком ехать в отпуск в горы и развенчал некоторые мифы об отдыхе с детьми на море.

Доктору Комаровскому задали вопрос о том, можно ли с трехлетним ребенком поехать на отдых в горы, к примеру, в Альпы, и не вызовет ли у малыша подъем на канатных дорогах горную болезнь. На что детский врач ответил, что с трехлетним ребенком можно ездить в горы и нет никаких противопоказаний. Однако он посоветовал ориентироваться по малышу и следить за его состоянием и адаптацией.

"Практически уверен, что все будет безопасно, если сразу после подъема не будете нагружать его физически и последите за его состоянием. Если у него одышка, то это не значит, что ему противопоказана высота и отдых в горах, просто ориентируйтесь на возраст и учитывайте возможности адаптации маленького ребенка", - отметил Комаровский.

Также он объяснил, что поездка на море с малышом должна быть максимально комфортной и безопасной, а ехать только ради того, чтобы поплавать в море, но при этом жить в жутких условиях – не стоит. Для полноценного отдыха ребенку нужно:

Нормальное жилье.

Нормальное питание.

Безопасная вода.

Возможность получения качественной медицинской услуги в случае необходимости.

Комаровский развенчал миф об отдыхе на море (YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Комаровский назвал причины проблемы пищеварения у детей.

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