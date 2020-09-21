С организмом происходит неясное: названы неожиданные последствия коронавируса

Ученые по итогам ряда проведенных исследований составили перечень наиболее распространенных последствий коронавируса. Даже через более чем три месяца после выздоровления пациенты замечают у себя ухудшение памяти, повышенную утомляемость и даже бессонницу. 62% тех, кто заразился коронавирусом и получил при этом неврологические или психиатрические осложнения, имели повреждения системы кровоснабжения головного мозга.

Ученые Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета, Медицинской школы Икона и Парижского университета опубликовали результаты исследования в журнале Nature.

Как сообщается, неприятные симптомы у перенесших коронавирус могут давать о себе знать даже спустя 110 дней с момента выздоровления. Свыше 50% переболевших сталкиваются с повышенной утомляемостью, тогда как еще 34% замечают у себя ухудшение памяти. Проблемы со сном, включая бессонницу, дают о себе знать в 31% случаев. Ученые настаивают на более длительном наблюдении за пациентами, перенесшими COVID-19.

С рассеянным вниманием сталкиваются 28% перенесших инфекцию. К распространенным "побочным эффектам" относят одышку и выпадение волос. Кроме того, могут нарушаться некоторые функции мозга. С той тенденцией, которая наблюдается в устранении этих последствий, врачи говорят, что полная реабилитация пациентов может занять до двух лет.

Также отмечается, что неврологические и психиатрические изменения связаны с тем, что коронавирус нередко провоцирует инсульт и энцефалит (воспаление тканей головного мозга).

Напомним, что ранее ученые нашли необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов.

До этого врач объяснил, как бесплатно сдать ПЦР-тест.