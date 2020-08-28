Организм женщины сам справился с ВИЧ: врачи заявили о прорыве

Ученые зафиксировали случай излечения ВИЧ-инфицированной женщины самостоятельно и без каких-либо препаратов - организм пациентки избавился от вируса естественным путем.

Об этом говорится в исследовании американских биологов, опубликованном в журнале Nature.

После изучения клеток десятков ВИЧ-положительных людей с очень низкой концентрацией вируса в крови исследователи обратили внимание, что вирус у них встроен в неактивные части генома. Отмечается, что это могло произойти благодаря работе иммунной системы, которая уничтожила все остальные зараженные вирусом клетки.

В некоторых случаях в организме вообще не остается клеток с потенциально активным вирусом.

Хотя ВИЧ-инфицированным людям постоянно требуются лекарственные препараты, которые временно подавляют действие вируса иммунодефицита, некоторые пациенты способны обходиться без таблеток.

Таких очень малое количество - только около половины процента. Организм "элитных контроллеров" или "нонпрогрессоров" не способен полностью побороть вирус, однако поддерживает концентрацию вирусных частиц на таком низком уровне, что не каждая тест-система способна их обнаружить.

Ученые до сих пор не выяснили, как таким людям удается не позволять вирусу размножаться. Предполагают или из-за крепкого иммунитета, или что их система презентации антигена лучше связывается с белками вируса, из-за чего иммунитет быстрее его замечает.

Группа ученых под руководством Сюй Юй из Института Рэйгона (США) сравнила, как устроены провирусные резервуары у 64 "элитных контроллеров" и 41 ВИЧ-инфицированного пациента, принимающего антиретровирусную терапию. Выяснилось, что общее число вирусных вставок в геномах клеток костного мозга у "нонпрогрессоров" оказалось на порядок ниже, чем у обычных пациентов. В то же время, процент нетронутых вставок (без мутаций) у "контроллеров" оказался выше почти втрое. У четверых "контроллеров" 100 % вставок в геноме оказались нетронутыми.

Исследователи провели филогенетический анализ, который показал, что в геномах "контроллеров" есть большие кластеры одинаковых провирусных последовательностей, передает "Спид.Центр". Предположительно, клетки с провирусом являются потомками одной клетки, а не результатом независимых встраиваний.

После этого ученые выяснили, где в геноме содержатся вставки вируса в клетках "элитных контроллеров". Оказалось, среди них много внегенных и псевдогенных областей. Эти вставки располагались дальше от транскрипционно активных участков, чем у обычных пациентов. На них чаще находили гистоны с репрессивными эпигенетическими маркерами - метильными группами, которые способствуют скручиванию ДНК и тормозят транскрипцию.

Однако когда ученые заразили клетки "контроллеров" ВИЧ, геномы встроились в ДНК клеток хаотически, а на некодирующие участки хромосом пришлись доли процента от всех вставок. Так ученые установили, что все дело не в особенностях генома "контроллеров", а в отборе, который проходят зараженные вирусом клетки.

Под давлением иммунной системы таких пациентов выживают только те клетки, в которых провирус незаметен, то есть встроился в неактивную часть генома. И только эти клетки могут размножиться и сформировать вирус-содержащий клон.

В некоторых случаях благодаря такому отбору вирус почти исчезает из организма. У двух участников испытаний специалисты не смогли с первого раза обнаружить нетронутые провирусы в геноме. Они собрали больше клеток, чтобы провести повторный анализ. У одного пациента обнаружили единственный нетронутый провирус и 21 дефектный. У женщины, которая жила с ВИЧ 25 лет, выявили 19 дефектных (не способных к размножению) провирусов, и при этом ни одного целого.

Отмечается, что подобная ситуация была у "берлинского пациента" - первого в мире человека, которому удалось избавиться от ВИЧ.

Ранее сообщалось, что было зафиксировано уже три пациента, которые полностью выздоровели, и специалисты заговорили о прорыве в лечении ВИЧ.

Напомним, в Украине в июле зарегистрировали более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции.