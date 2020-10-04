Организм очень уязвим: семья Марички Падалко вновь заболела после коронавируса

Маричка Падалко вместе с семьей после коронавирусной инфекции снова жалуется на здоровье. На этот раз все трое членов семьи, которые перенесли COVID-19, переболели повторно - но не коронавирусом, а простудами с признаками ОРВИ.

Пока украинская телеведущая была сосредоточена на симптомах и лечении коронавируса, она совсем не обращала внимания на то, что делать после него. Об этом Маричка рассказала на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что отрицательный ПЦР-тест показывает отсутствие в организме вируса, но он не означает отсутствие последствий болезни. Характерной чертой вируса является дальнейшие болезни, включая пневмонию.

Очень легко подхватить новую инфекцию после того, как организм ослаб из-за коронавируса. После двух дней работы у телеведущей снова поднялась небольшая температура, а также вернулась слабость.

У сына, который перенес COVID-19 на ногах, через несколько недель поднялась высокая температура, и ему пришлось 5 дней лежать и принимать антибиотики.

"Вывод один - маска после выздоровления от коронавируса нужна еще больше, чем до. Организм очень уязвим", - отметила Падалко.

Она также рассказала, что после появления температуры, кашля и боли в горле у членов семьи она опять думала, что коронавирус вернулся и нужно снова делать ПЦР-тесты.

Падалко подчеркнула, что ее сын гораздо сильнее заболел, чем во время COVID-19. Но потом она почитала информацию о вирусе и узнала, что вероятность повторного заражения в первые месяцы после коронавируса очень низкая. В крови сохраняются иммуноглобулины G к Sars-CoV2.

Падалко рассказала, что в семье двое людей, муж и младшая дочь, не болели коронавирусом, и у них не было никаких других болезней в последнее время.

Телеведущая также советует не нагружать себя сразу работой после коронавирусной инфекции, поскольку организм ослаблен и это может сказаться на работе сердца.

Напомним, Маричка Падалко призналась в резком ухудшении из-за COVID-19.

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