Організм можна перехитрити. Як схуднути та не повернути втрачені кілограми

Схуднути - це лише половина успіху. Найбільший виклик - не набрати вагу знову. Багато людей стикаються з тим, що після дієти кілограми повертаються, а іноді й у подвійному розмірі.

Чому так відбувається і як зберегти досягнутий результат, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому вага повертається?

Деякі науковці вважають, що наш організм має певну "задану точку ваги", до якої він намагається повернутися. Це означає, що після схуднення організм починає працювати проти людини, сповільнюючи обмін речовин, змінюючи гормональний фон та посилюючи відчуття голоду.

Уповільнення метаболізму

Коли людина їсть менше, організм економить енергію та починає витрачати менше калорій, навіть якщо фізична активність залишається на тому ж рівні.

Гормональні зміни

Рівень лептину, гормону ситості, знижується, тоді як рівень греліну, який відповідає за голод, зростає. Це змушує людину їсти більше, ніж потрібно.

Підвищена увага до їжі

Люди, які обмежують споживання калорій, частіше думають про їжу, їхній нюх загострюється, а смакові рецептори стають чутливішими. Як наслідок – складніше контролювати апетит.

Однак не всі науковці погоджуються з теорією «заданої точки ваги». Дослідження показують, що фактори навколишнього середовища та спосіб життя також відіграють величезну роль у наборі та втраті ваги. Наприклад, переїзд до іншої країни, зміни в роботі чи сімейному житті можуть вплинути на масу тіла.

Як не набрати зайві кілограми після схуднення?

Попри всі труднощі, довготривале утримання ваги - цілком реальне завдання. Головне - правильний підхід.

Худніть поступово

Різке зниження ваги може призвести до швидкого повернення кілограмів. Оптимальним вважається схуднення на 0,5–1 кг на тиждень.

Слідкуйте за вагою

Регулярне зважування допомагає контролювати навіть незначні зміни у вазі та вчасно вживати заходів.

Не пропускайте сніданок

Дослідження показують, що люди, які снідають корисними продуктами (каші, фрукти), рідше переїдають протягом дня.

Будьте фізично активними

Достатньо 30-60 хвилин активності щодня - це може бути ходьба, біг або будь-які вправи.

Дотримуйтесь збалансованого харчування

Найкраще працює раціон, багатий на білки, клітковину та корисні жири. Варто уникати надмірної кількості швидких вуглеводів і жирної їжі.

Не робіть "вихідних" від правильного харчування

Якщо людина дозволяє собі переїдання у вихідні або свята, це може швидко звести нанівець усі зусилля.

Чому сила волі - не головне?

Багато хто думає, що набір ваги - це питання лише сили волі, проте дослідження доводять, що цей фактор не є вирішальним. Велику роль відіграють зовнішні обставини, харчові звички та рівень фізичної активності.

В Америці навіть створили Національний реєстр контролю ваги, який відстежує людей, що втратили понад 14 кг і утримують нову вагу принаймні рік. Аналіз їхніх звичок показав, що найефективніші стратегії схуднення - це системність, контроль за вагою та здоровий спосіб життя.

Таким чином, навіть якщо організм намагається повернути стару вагу, його можна "перехитрити".

Головне - змінювати звички поступово, не допускати різких перепадів у харчуванні та бути послідовним. Тоді схуднення стане не тимчасовою метою, а способом життя!