Орендувати чи купити власне житло: експерт розповіла, як обрати правильний варіант

Зосередьтеся на тому, що ви хочете

Можливо, ви чули поширені застереження про те, що оренда - це марна трата грошей або що єдиний спосіб розбагатіти - мати житло.

Однак ці аргументи умовні і важливо визначити, що ви найбільше цінуєте у своєму житті.

Сертифікований фінансовий працівник Марта Барнс розповіла, що потрібно ігнорувати те, що інші кажуть і зосередитись на тому, що ви хочете.

Життєва ситуація

Багато фінансових експертів заперечують загальне твердження про те, що оренда - це марна трата грошей.

Якщо оренда дає вам дах над головою та місце для проживання, то це точно не марна трата грошей. Все залежить від того, що ви можете собі дозволити, і від того, де ви перебуваєте у своєму житті.

Для тих, хто все ще збирає на власне житло, оренда є чудовим варіантом.

Якщо ваша мета - обрати найбільш економічно ефективний шлях, важливо порівняти всі задіяні цифри. У деяких випадках купівля житла може заощадити гроші на щомісячних орендах.

"Ви можете виявити, що те, що ви будете платити за місячну іпотеку, менше, ніж те, що ви заплатили б за оренду житла", - додала експерт.

Готовність мати будинок

Бачення мати свій власний дім може бути прекрасним, але це бачення часто не включає в себе все утримання та витрати, які пов’язані з ним.

Для володіння будинком потрібно більше, ніж просто його ціна. Такі речі, як податки, технічне обслуговування та комунальні послуги також варто врахувати.

Якщо ви не готові нести відповідальність за утримання свого будинку, тоді продовження оренди може бути кращим варіантом для вас.

Оцініть свій фінансовий стан

Коли ви вирішили, що готові мати будинок, вам потрібно оцінити свої фінансові можливості.

Варто звернутися за допомогою до фінансового експерта, оскільки він може допомогти скласти план.

Спосіб життя

Якщо людина працює з дому і їй більше не потрібно їздити на роботу, то оренда може мати більше сенсу. Можна протестувати нове місцезнаходження і мати можливість переїзду, якщо хочеться спробувати інше місце після закінчення оренди.

Однак, якщо людина повернулася в офіс, на повний або частковий робочий день, і припускає, що залишиться на своїй поточній роботі протягом кількох років, то покупка може бути мудрішою, адже це буде хороша інвестиція.

Планування майбутнього

У той час як оренда приносить короткострокову впевненість і миттєву рентабельність, то власне житло дає можливість довгострокової безпеки і стабільності завдяки потенційному зростанню цін на нерухомість і збільшенню власного капіталу.

Також це гарантує стабільні умови оплати без підвищення орендної ставки та відсутності загрози погіршення житлових умов.