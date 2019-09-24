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Опять под кайфом: Лобода с грудью вперед станцевала волосами (видео)

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Светлана Лобода нарвалась на критику подписчиков

Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое видео, в котором показала необычный танец. Певица шагает под музыку и "танцует волосами" на камеру, при этом в центре кадра - открытое декольте звезды.

Стоит отметить, что помимо восторга поклонников, Лобода нарвалась на жесткую критику. Некоторые особо бдительные фаны подметили, что певица то ли под кайфом, то ли в состоянии алкогольного опьянения.

Этой публикацией певица анонсировала концерт, запланированный на 19 октября, дополнив хештегом #хочутанцевать.

Лобода с грудью вперед станцевала волосами (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Каких только комментариев не оставляли подписчики, кое-кто даже заметил, что певице "далеко до Семенович".

  • Черт с рогами.
  • Как-будто оживший труп уличной шл*ндры.
  • Под кайфом круглосуточно.
  • А видок то обдолбанный, уже не знаешь, как себя показать.
  • Вечно пьяная.

Скрин комментариев

Ранее мы писали, что Светлану Лободу заподозрили в романе с 27-летним танцором Назаром Грабаром, который танцует в балете певицы с 2017 года.

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