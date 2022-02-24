UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Опубликована карта укрытий для населения Киева: Кличко обратился к людям

Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину 24 февраля. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы.

Его слова опубликованы на официальной странице градоначальника в Facebook.

Кличко попросил жителей Киева не поддаваться панике, но держать наготове "тревожный чемоданчик". Также очень рекомендовано оставаться дома и никуда не бежать.

"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома", - написал глава Киева.

Соберите документы и необходимые вещи, на всякий случай.

"Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!" - резюмировал мэр.

Карту бомбоубежищ можно посмотреть по этой ссылке.

Как мы ранее писали, Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация