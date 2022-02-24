Опубликована карта укрытий для населения Киева: Кличко обратился к людям

Кличко попросил жителей Киева не поддаваться панике, но держать наготове "тревожный чемоданчик". Также очень рекомендовано оставаться дома и никуда не бежать.

"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома", - написал глава Киева.

Соберите документы и необходимые вещи, на всякий случай.

"Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!" - резюмировал мэр.

Карту бомбоубежищ можно посмотреть по этой ссылке.