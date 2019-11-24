Не оправдываю надежд: Данилко расплакался в эфире Х-Фактора (видео)

Андрей Данилко на шоу Х-Фактор (Фото: пресс-служба СТБ)

Андрей Данилко покинул проект Х-Фактор со слезами на глазах

Андрей Данилко решил покинуть проект Х-Фактор 10 сезон - об этом судья популярного вокального шоу заявил прямо в эфире 23 ноября во время 11 выпуска, шокировав своих коллег и участников конкурса.

Сам 46-летний артист не мог совладать с эмоциями и сдержать слезы.

Во время спора других судей Х-Фактора Насти Каменских, Оли Поляковой и Игоря Кондратюка о том, чьи подопечные лучше, создатель легендарного образа Верки Сердючки отстранился от разговора и заметно волновался.

"Михайлович, мы тебя не обижаем тут?.. Он в своих мыслях", - сказал Кондратюк.

После того, как на сцене появились конкурсанты из категории "Группы" (доставшиеся Данилко), он покинул судейское место и отсел от остальных. После этого артист объявил о своем неожиданном и беспрецедентном решении - уйти из шоу.

Андрей Данилко покинул проект Х-Фактор 10 сезон (Фото: скриншот)

"Слушайте, может я не прав... вот я сижу здесь, целый день промучился... Ради Бога, только вы меня простите... Я каждое утро просыпаюсь и думаю... Ребята, только не обижайтесь... Вот я как будто бы не оправдывал надежд... Я настолько пустой! Вот сегодня девочки и мальчики переодеваются, думают - что он все время в черном? Думаю, сегодня оденусь - купил в Бельгии одежду для эфиров Х-Фактора. Я смотрю, и я как придурок!...

...Я понимаю, насколько это вам важно, и думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому-что может быть появится какой-нибудь наставник, который вам поможет", - сказал Данилко.

Также артист высказал мнение, что "проблема в нем самом".

"Может, вы поменяете эту ситуацию. Но я как сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать... Я не готов это делать. Вы все способные ребята. Мне кажеться, что мне лучше этот проект покинуть... В любом случае кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините", - попрощался Данилко и покинул студию.

Андрей Данилко расплакался в эфире Х-Фактора и ушел из проекта (Фото: скриншот)

Ошарашенные судьи отреагировали на скандальный поворот в Х-Факторе.

Кондратюк высказал мнение, что Данилко не доволен тем, что ему досталась только категория "Группы", а не по представителю всех остальных:" Я его в принципе готов поддержать".

Каменских призналась, что сильно перенервничала.

"Я фигею! У меня такое чувство, что я как-то виновна в этом", - сказала в свою очередь Полякова.

Смогут ли теперь зрители увидеть Данилко в качестве судьи шоу Х-Фактора, или будет назначен другой тренер вместо него - неизвестно.

Судьи шоу Х-Фактор: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Кондратюк (Фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, что Данилко является членом судейской команды и наставником в проекте Х-Фактор с 2016 года.

Видео: Андрей Данилко ушел из шоу Х Фактор 10 сезон со слезами