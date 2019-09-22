Опоздала на 40 минут, чтобы спеть под "фанеру": Лобода попала в громкий скандал

Светлана Лобода не перестает удивлять фанатов своими выходками. На этот раз она опозорилась выступив в Нижнем Новгороде. Почитатели разразились гневными комментариями под постом певицы в соцсети Instagram.

Лобода опубликовала ролик с выступления, ожидая лестных слов. Однако реакция оказалась абсолютно противоположной.

Лобода спела под фонограмму и нарвалась на критику (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Большинство подписчиков были в шоке от увиденного. Более всего Лобода разозлила именно тех, кто смог попасть к ней на концерт. Ведь, по словам очевидцев, артистка опоздала на 40 минут и пела под фонограмму:

Она когда-нибудь начнет петь, интересно? Или все время будет орать разговором?

Опоздать на 40 минут. Просто браво, Светлана!

Плохой концерт. Мне не понравился. Фонограмма.

Господи...Нет слов! Позорище.

Мне не понравился. Фигня полная.

Лобода спела под фонограмму и нарвалась на критику (скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial)