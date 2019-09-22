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Опоздала на 40 минут, чтобы спеть под "фанеру": Лобода попала в громкий скандал

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Лобода разочаровала фанатов

Светлана Лобода не перестает удивлять фанатов своими выходками. На этот раз она опозорилась выступив в Нижнем Новгороде. Почитатели разразились гневными комментариями под постом певицы в соцсети Instagram.

Лобода опубликовала ролик с выступления, ожидая лестных слов. Однако реакция оказалась абсолютно противоположной.

Лобода спела под фонограмму и нарвалась на критику (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Большинство подписчиков были в шоке от увиденного. Более всего Лобода разозлила именно тех, кто смог попасть к ней на концерт. Ведь, по словам очевидцев, артистка опоздала на 40 минут и пела под фонограмму:

  • Она когда-нибудь начнет петь, интересно? Или все время будет орать разговором?
  • Опоздать на 40 минут. Просто браво, Светлана!
  • Плохой концерт. Мне не понравился. Фонограмма.
  • Господи...Нет слов! Позорище.
  • Мне не понравился. Фигня полная.

Лобода спела под фонограмму и нарвалась на критику (скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial)

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