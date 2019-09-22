Опоздала на 40 минут, чтобы спеть под "фанеру": Лобода попала в громкий скандал

Лобода разочаровала фанатов
Светлана Лобода не перестает удивлять фанатов своими выходками. На этот раз она опозорилась выступив в Нижнем Новгороде. Почитатели разразились гневными комментариями под постом певицы в соцсети Instagram.
Лобода опубликовала ролик с выступления, ожидая лестных слов. Однако реакция оказалась абсолютно противоположной.
Лобода спела под фонограмму и нарвалась на критику (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Большинство подписчиков были в шоке от увиденного. Более всего Лобода разозлила именно тех, кто смог попасть к ней на концерт. Ведь, по словам очевидцев, артистка опоздала на 40 минут и пела под фонограмму:
Лобода спела под фонограмму и нарвалась на критику (скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial)