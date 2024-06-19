Ополіскувач для рота може викликати невиліковну хворобу: нове дослідження вчених

Що відомо про дослідження

Listerine для полоскання рота може збільшити ризик розвитку деяких видів раку, стверджують вчені.

Нещодавнє дослідження виявило, що щоденне використання рідини для полоскання рота зі смаком Cool Mint підвищує рівень двох бактерій у роті, які раніше пов’язували з раком стравоходу та колоректальним раком.

Йдеться про два види бактерій - Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus. Їх кількість у роті виявилась значно більша після трьох місяців щоденного використання Listerine.

Listerine для полоскання рота може викликати рак (Скриншот)

Дослідники також помітили зменшення кількості бактерій під назвою Actinobacteria, які, як було раніше встановлено, сприяють регуляції артеріального тиску.

Професор Кріс Кеньон, вчений з університету, який працював над дослідженням, сказав, що використання рідини для полоскання рота «може підвищити ризик раку та різних інфекцій.

"Більшість людей не повинні користуватися цими ополіскувачами, а якщо вам так кортить це робити - то обирайте продукти без вмісту спирту", - повідомив Кеньон.

Listerine Cool Mint містить 20 %спирту, але в більшості аптек є альтернативи цим ополіскувачам для рота, які рекомендовані вченими останнього дослідження.