Описание COVID-19 и как с ним бороться нашли в 5000-летней книге по медицине

Коронавирус COVID-19 описали еще 5 тысяч лет назад в индийском медицинском трактате под названием "Чарака-самхита". В книге также перечислили методы профилактики болезни, которую вызывают мелкие частицы "круглой формы с тяжелыми шипами".

На поразительную находку наткнулась специалист по индийской народной медицине доктор Смита Нарам, пишет India Today.

Так, в книге "Чарака-самхита" в разделе озаглавленном "Крими" (в переводе - инфекция) упоминается термин "Слешма Крими" и подается описание настолько крохотных частиц, что их невозможно рассмотреть невооруженным глазом. Для этого требуется специальный инструмент (которого в то время у ученых, конечно же, не было).

"В "Чарака-самхите "сказано, что они (частички. - Ред.) оседают в дыхательной системе", - говорит доктор Нарам.

Кроме того, там написано, что эти частички круглой формы и с тяжелыми шипами. Именно так выглядит при многократном увеличении коронавирус.

Так выглядит коронавирус (фото: wikipedia.org)

"Описание в" Чарака-самхите "сильно напоминает новый коронавирус. Там приводится объяснение, как "Слешма Крими" после просадки в дыхательной системе вызывает кашель, застой (в легких) и одышку, иногда даже приводит к смерти", - рассказала доктор.

Также в древнем трактате описаны и методы профилактики. Там сказано, что нужно правильно питаться, чтобы быть сильным и здоровым, а также избегать близости с другими людьми.

Отметим, что болгарская слепая провидица Ванга 30 лет назад также предсказала появление смертельного вируса, по описанию похожего на коронавирус.