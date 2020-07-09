Описал смерть в собственной книге: под Одессой подросток совершил суицид

В Одесской области 17-летний подросток совершил самоубийство. Он бросился в высокую трубу запущенной школьной котельной. В книге, которую мальчик написал незадолго до гибели, главный герой прыгает в похожую трубу.

Тело 17-летнего Ивана Делюкова из Килии Одесской области обнаружил отец, через две недели после того, как сын исчез из дома. Детали жуткой истории сообщили на сайте OBOZREVATEL.

Отец Ивана обнаружил возле трубы тапочек сына. Именной в этой обуви он исчез из дома 22 июня. Родители не сразу начали бить тревогу, так как сын ранее уже уходил из дома, но вернулся. Иван 19 июня ушел из дома, чтобы путешествовать, узнавать мир. Водитель грузовой машины, который подвозил мальчика, сообщил, куда его подвез и Ваню быстро нашли и вернули домой. Когда сын исчез второй раз, родители подумали, что он снова отправился в путешествие и скоро вернется. Однако сын не выходил на связь, и родители отправились в полицию.

Ваню начали искать правоохранительные органы и волонтеры. Друзья подростка рассказали, что он писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету книги главный герой попадает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. А в конце он просыпается и понимает, что это был сон. Незадолго до своей гибели Ваня подарил знакомой девушке небольшой косметический набор.

"Друзья рассказывали, что Иван мечтал издать свое произведение. Но ребята его уверяли, что книгу могут не напечатать, потому что речь идет о суициде, а пропаганда этого у нас запрещена. Они посоветовали переделать начало. Мы так и не знаем, переписал ли он", - рассказали близкие мальчика.

Идею обыскать заброшенные места поблизости подсказали волонтеры. Родители вспомнили, что в первый раз после побега, Ивана нашли в другом районе, там, где, когда-то жила его семья и остались друзья.

Возле старой заброшенной школьной трубы отец Ивана нашел тапочек сына. Он открыл окно для прочистки трубы, и высветил лучом фонаря в темноте лицо подростка.

Одной из версий суицида рассматривали компьютерную игру Ford of Empires. Однако волонтеры рассказали, что эта игра не опасная, ею увлекаются даже дети более раннего возраста.

"Тем более, что играть в нее Ваня начал два-три месяца назад. У него до этого был обычный кнопочный телефон. Но когда из-за карантина началось удаленное обучение, то ему купили более современный смартфон. Он смог туда загрузить эту игру", - рассказала волонтер Юлия.

Родители тоже винили во всем телефон и после первого побега отец его забрал у сына. Во второй раз мальчик ушел из дома без вещей и телефона. Друзья и близкие были уверены, что Ваня не может покончить жизнь самоубийством.

У него были небольшие подростковые проблемы, он был замкнутым. Все были уверены, что он вернется домой 5 июля, в свой день рождения.

"Думаю, что к ребенку такие мысли не приходят за один день. Скорее всего, он к этому шел. Это проблема нашей системы, потому что толком не работают психологи. Его характеризуют как мальчика замкнутого, он весь в себе. Видимо, были подростковые комплексы. К сожалению, мы все работаем с утра до вечера, чтобы прокормить детей. И, видимо, родители не заметили, что он закрывался", - объяснили волонтеры из "Поисковой платформы 911".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве жена депутата покончила жизнь самоубийством.