Без операції: у Львові медики дивом вилікували пухлину в маленького хлопчика

Зокрема, до отоларингологів звернулися батьки чотиримісячного Ярослава з Волинської області. Вони скаржилися, що дитина погано дихає, їсть і практично не набирає вагу - щомісяця лише кілька десятків грамів.

Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину - гемангіому у підскладовому просторі гортані.

Порадившись, фахівці вирішили призначити тривале консервативне лікування.

Завдяки терпінню батьків та наполегливості лікарів Ярославчик вже через місяць почав суттєво краще дихати, більше їсти та істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав вже 900 г.

Медики кажуть, що вже більше ніж за рік сталося справжнє диво, адже під час повторного огляду пухлини не виявили, вона зникла.

Дитина добре розвивається, росте і набирає вагу та має справжнє дитинство.

У Львові медики вилікували хлопчика з пухлиною (facebook.com/OHMATDYTLVIV)