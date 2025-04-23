OpenAI може придбати найпопулярніший браузер у світі: розкрито деталі

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Міністерство юстиції США викликало керівника відділу продуктів OpenAI Ніка Терлі для надання свідчень у рамках антимонопольної справи проти Google. Він зазначив, що наразі у ChatGPT вже є розширення для браузера Chrome, однак глибша інтеграція могла б призвести до створення "значно кращого продукту".

За словами Терлі, незважаючи на досягнуту угоду щодо інтеграції ChatGPT в iPhone від Apple, OpenAI зіткнулася з труднощами в переговорах з виробниками Android-смартфонів.

Він також нагадав, що з січня Google почала платити Samsung за попереднє встановлення свого ШІ-сервісу Gemini на смартфони. Хоча ця угода формально не обмежує роботу з іншими компаніями, за словами Терлі, OpenAI не вдалося домогтися істотного прогресу в переговорах із південнокорейською корпорацією - Google здатна перевершити будь-які інвестиції стартапів.

Крім того, Терлі висловив стурбованість тим, що великі гравці на кшталт Google можуть фактично "закрити" ринок для таких компаній, як OpenAI, контролюючи ключові платформи на кшталт браузерів і пошукових систем. Це, на його думку, безпосередньо впливає на свободу вибору користувачів.

У OpenAI також попередили, що можливий примусовий продаж Chrome може завдати шкоди споживачам і послабити позиції США в глобальних технологічних перегонах.