Опасный ТикТок-челлендж во Львове: дети воруют колпачки с колес автомобилей (видео)

В сети опубликовали видео, как несовершеннолетние ребята собирают "трофеи".

На видео камере наблюдения видно, как трое детей воруют колпачки с колес авто. На такое преступление школьники идут ради лайков в ТикТоке.

Некоторые дети собрали уже целую коллекцию, на которой планируется спекулировать.

Участники охотятся не за всеми колпачками. Они выбирают самые красивые-необычной формы, цветные или с логотипами. После этого дети щеголяют своими "сокровищами" перед сверстниками в сети.

Кроме того, самые опытные начали снимать видео, как лучше выкрутить колпачки. Также нередко школьники-бизнесмены их продают.

Странный челлендж быстро набирает популярность среди школьников. Кражи колпачков уже зафиксировали в Киеве, Днепре, Одессе и Кривом Роге.