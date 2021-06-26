Опасный ТикТок-челлендж во Львове: дети воруют колпачки с колес автомобилей (видео)
Недавно во Львове среди детей подростков появился опасный ТикТок челлендж. А именно, дети воруют колпачки с автомобильных колес и щеголяют ими в сети.
Об этом пишет "Варта 1".
В сети опубликовали видео, как несовершеннолетние ребята собирают "трофеи".
На видео камере наблюдения видно, как трое детей воруют колпачки с колес авто. На такое преступление школьники идут ради лайков в ТикТоке.
Некоторые дети собрали уже целую коллекцию, на которой планируется спекулировать.
Участники охотятся не за всеми колпачками. Они выбирают самые красивые-необычной формы, цветные или с логотипами. После этого дети щеголяют своими "сокровищами" перед сверстниками в сети.
Кроме того, самые опытные начали снимать видео, как лучше выкрутить колпачки. Также нередко школьники-бизнесмены их продают.
Странный челлендж быстро набирает популярность среди школьников. Кражи колпачков уже зафиксировали в Киеве, Днепре, Одессе и Кривом Роге.
Ранее мы сообщали что в Харькове юный блогер придумал оригинальный челлендж, как заставить людей играть в футбол.