Опасный яд попал в реку под Киевом: новые подробности ЧП (видео)

Химикаты попали в реку Рось в результате аварии в ночь на 9 июня в селе Збаржевка с микроавтобусом Mersedes Sprinter, который перевозил около тонны опасных для организма человека удобрений (сначала говорилось про инсектицид "Нурал B"). Инцидент произошел в нескольких километрах перед Киевской областью, и в Белоцерковской райгосадминистрации предупредили граждан о последствиях попадания в воду опасного яда и обратились с заявлением.

После утечки химикатов и загрязнения воды власти Белой Церкви приняли решение о временном прекращении водоснабжения 9 июня с 23:00. Кроме того, с 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.

"На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! На данный момент специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения. О глубине загрязнения и зону поражения реки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении Белоцерковской РГА на Facebook-странице.

Село Збаржевка на карте (Фото: google.com.ua/maps)

Также в сети показали видео с места происшествия. Сообщается, что автобус вылетел с дороги и попал в водоем около пяти часов утра. Транспортное средства вытащили на сушу. Пострадавших нет.

Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП и сейчас его разыскивает полиция.

Фото: скриншот

Также стало известно, что автобус горел. В настоящее время неизвестно, что стало причиной пожара - поджег или возгорание из-за аварии.

На месте ЧП было установлено, что перевозили не инсектицид "Нурал B", а другие химикаты, в частности удобрения для растений, которые также опасны для человека.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Напомним, в 2018 году в Тернопольской области после обработки полей химикатами в больницу с отравлением обратились 252 человека, 99 из них - дети. Все пострадавшие проходили амбулаторное лечение дома.

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